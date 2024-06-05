Bitcoin yükseliyor, Ethereum saklanıyor! 1 milyon Ethereum soğuk cüzdana çekildi

Kripto paralarda son dakika! 5 Haziran Bitcoin fiyatı 70 bin 900 dolar ve Ethereum fiyatı 3 bin 800 dolara yakın seyrediyor. Son bir haftada Bitcoin daha belirgin yükselirken; aynı süreçte yaklaşık 1 milyon adet Ethereum “daha fazla yükselecek” beklentisiyle birlikte borsalardan soğuk cüzdanlara çekildi! Ethereum’da haftalık para girişinin de, 33 milyon dolarla, son dönemlerin en yüksek seviyelerine çıkması dikkatlerden kaçmadı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para piyasalarında ABD verilerine bağımlı hareketlilik devam ederken, son günlerde Bitcoin’in daha pozitif ayrıştığı gözlemleniyor. Geçen cuma günü 66 bin 700 dolara kadar çekilen BTC, bugün 70 bin 900 dolara yakın seyrediyor. Son bir haftada değer artışı yüzde 3,5 olarak dikkat çekiyor. Önceki hafta yüzde 30’a yaklaşan primle öne çıkan Ethereum ise, son 1 haftada yüzde 1’e yakın değer kaybı yaşadı. Bugünkü işlemler, sabah saatlerinde 3800 dolara yakın devam ediyor.

ETHEREUM 2024 YORUM VE BEKLENTİ

Son dönemde daha fazla öne çıkan Ethereum’a, geçen hafta kripto borsalar üzerinden para girişi 33,5 milyon dolar oldu. Bu rakam yıllık bazda net 11 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. ABD’de ETH ETF beklentisinin yükselmesi, bu kriptoya para girişini hızlandırdı. Dikkat çeken bir başka gelişme de son bir haftalık süreçte yaklaşık 1 milyon adet Ethereum’un soğuk cüzdanlara çekilmesi oldu. Bu eğilim, ABD’de ETF beklentisi ile birlikte, söz konusu ETH’ların uzun vadede elde tutulacağı ve ciddi yükselişlerin beklendiği yönünde yorumlandı.

FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

Piyasaların son dönemde neredeyse açıklanan her veriye tepki gösterdiğini belirten Kripto Para Piyasası Uzmanı Beste Naz Süllü, “Bizim net olarak şuna ihtiyacımız var; FED bu yıl faiz indirimi yapacak mı yapmayacak mı? Yapacaksa kaç defa indirecek? FED üyelerinden gelen mesajlar karışık; kimisi faiz artışından söz ediyor, bazı üyeler beklemekten yana… Bu sebeple piyasaların da kafası karışık. ABD’den gelen en ufak bir veri bile kripto paralarda sert hareketlere sebep olabiliyor” şeklinde konuştu.

BTC 2024 BEKLENTİ VE YORUM

Önceki hafta kripto para piyasalarına 1 milyar doların üzerinde para girişinin yaşandığını belirten Beste Naz Süllü, “Fakat geçen hafta para girişi 185 milyon dolara kadar geriledi. Bu arada Bitcoin’e ETF’ler kanalıyla para girişi ise toplamda 14 milyar dolara ulaştı. Ethereum için haziran ayında ETF işlemlerinin başlaması yönünde beklentiler var. Bu hafta Avrupa Merkez Bankası tarafında faiz indirimleri başlıyor. Bu beklentiler Bitcoin’de 72 bin dolara doğru hareketliliği destekleyebilir” görüşünü dile getirdi.