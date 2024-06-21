Borsa, dolar ve altın şaşırtıyor! Bu hafta en çok hangi yatırım kazandırdı

Piyasalarda son dakika! Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi sadece iki gün işlem görmesine rağmen bu hafta %2,86 prim yaptı ve en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Dolar 32,84 TL’den kapanış yapmaya hazırlanırken, uzun bir aranın ardından haftalık artış %0,7 oldu. Gram altın ise bugün 2500 TL’nin üzerini test etti ancak akşam saatlerinde 2455 TL’ye kadar geriledi. Haftalık bazda gram altın yüzde 0,2 gibi sınırlı bir değer kaybı yaşadı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalar kısa işlem haftasını geride bırakıyor. Yurt içi piyasaların ağırlıklı olarak bayram tatilinde olduğu bu hafta; dolarda yaşanan “sınırlı yukarı” hareketlilik, altın fiyatlarındaki volatilite ve iki işlem gününe rağmen borsada yaşanan yükseliş öne çıktı.

VERİLER PİYASANIN İSTEDİĞİ GİBİ

Bu hafta küresel piyasaları etkileyen verilere bakıldığında; ABD’de perakende satışların mayısta yüzde 0,1 artışla beklenti altında kaldığı görüldü. Ayrıca haftalık işsizlik maaşı başvuruları da 238 bin kişi ile beklentileri aştı. Her iki veri de ülke ekonomisine dair soğuma işaretleri verdi ve “daha güvercin FED beklentilerinin öne çıkmasını” destekledi.

DOLARDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Geçen hafta cuma günü 32,62 TL’den kapanış gerçekleştiren dolar, bu haftayı da 32,84 TL’den tamamlamaya hazırlanıyor. Böylece dolarda haftalık bazda yükseliş yüzde 0,70 olarak gerçekleşti. Dolarda artık yeni hareket aralığının 32,50-33,00 bandı olabileceğini aktaran analistler; hızlı portföy girişleri ve çıkışlarının kurlardaki volatiliteyi bir miktar artırabileceğini ancak bunun temel görünümü bozmasının beklenmediğini belirtiyor.

ALTIN ÖNCE YÜKSELDİ SONRA DÜŞTÜ

Altın fiyatları için ise hareketli bir hafta geride kalıyor. Geçen hafta 2459 TL’den kapanış gerçekleştiren gram altın, bu hafta kapanışını 2455 TL’ye yakın seviyelerden yapıyor. Gramda haftalık değer kaybı yüzde 0,2 gibi oldukça sınırlı bir oranda gerçekleşiyor. Ancak hafta boyunca altında 2421 TL-2503 TL gibi oldukça geniş bir aralıkta işlemler gerçekleşti. Ons altında, ABD’den gelen verilere bağlı olarak sert hareketler gerçekleşiyor. Bugün en yüksek 2368 doları gören ons, akşam saatlerinde kâr satışlarıyla birlikte 2330 doların da altına geriledi. Bu hareketler, gram altını da etkiledi.

BORSA HAFTANIN GETİRİ ŞAMPİYONU

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi bu hafta 10.771’den kapanış gerçekleştirdi. Sadece iki gün işlem görmesine rağmen endeks, geçen hafta kapanışına göre yüzde 2,86 prim yaptı ve haftanın getiri şampiyonu oldu.

Gelecek hafta piyasalar; TCMB’nin faiz kararı ve Türkiye’nin gri listeden çıkışı gibi önemli gündem maddelerini takip edecek. Endeks için 10.650 üzerinde tutunmanın önemine dikkat çeken analistler; gram altında da 2460-2430 TL bandının önemli bir destek alanı olduğunu vurguluyor.