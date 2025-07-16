Borsa neden düşüyor? BİST 100’de iki günlük kayıp %2,3’e dayandı!

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugün %1,02 geriledi ve 10.121 puandan kapanış yaptı. Son iki işlem gününde kayıplar %2,3’e yaklaştı. Yatırımcılar ‘borsa neden düşüyor’ sorusunun cevabını ararken; analistler, önceki 3 haftada faiz indirimi beklentileri ile borsanın hızlı yükseldiğini, 10.000 desteği korundukça kâr satışlarının normal karşılanması gerektiğini, piyasanın odak noktasının gelecek haftaki TCMB faiz kararı olduğunu vurguluyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi pazartesi günü yaşadığı kaybın ardından bugünkü işlemlerde de %1,02 oranında değer kaybetti ve 10.121 puandan kapanış yaptı. Böylece borsada son 2 işlem gününde gerçekleşen kayıp %2,3’e yaklaştı.

Yatırımcılar “borsa neden düşüyor?” sorusunun cevabını ararken; analistler, piyasada önceki 3 haftada faiz indirimi beklentileri ile hızlı gerçekleşen yükselişin kâr satışlarının yaşandığını, endekste 10.000 seviyesi üzerinde kalıcılık halinde bu düşüşlerin sağlıklı karşılanması gerektiğini aktarıyor.

Bu arada Bankacılık Endeksinde günlük kayıp %2’yi aştı ve XBANK, BİST 100 endeksinden negatif ayrışmaya devam etti.

PİYASALAR MERKEZ’İ BEKLİYOR

Diğer yandan geçen hafta TCMB Başkanından gelen “temkinli” mesajların da, kâr satışlarında etkili olduğu aktarılıyor. Tacirler Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, “Momentumdaki zayıflama ile endekste 9.800-10.000 bandı destek olarak izlenebilir. Para Politikası Kurulu toplantısından faiz indirimi beklentisi devam ediyor. Bu sebeple borsada geri çekilme alanı sınırlı kalabilir, ancak yukarı yönlü hareketler için de PPK beklenecektir.” görüşüne yer verildi.

HİSSE VARLIKLARI YÜKSELDİ

Piyasalarda günün önemli gelişmelerine bakıldığında; Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından 2025 Haziran ayı itibarıyla "Finansal Piyasa Özet Verileri” açıklandı. Buna göre bu yılın ilk yarısında yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları %7,9 oranında büyüyerek 3,89 trilyon liraya çıktı. Yerli yatırımcıların toplam finansal varlıkları ise 6 ayda %21 arttı ve 36,1 trilyon lira oldu.

BÜTÇE AÇIĞI 980 MİLYAR TL

Öte yandan bugün açılanan verilere göre;

-Merkezi yönetim bütçe dengesi haziranda 330,2 milyar TL açık verdi. Böylece Ocak-Haziran döneminde açık 980,48 milyar TL oldu.

-Mayıs sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2024 yıl sonuna göre 18,1 milyar dolar artarak 190,4 milyar dolar oldu

FED BAŞKANI TARTIŞMALARI

Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankasının yeni başkanına yönelik tartışmalar devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent'in Federal Reserve Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçebilecek bir aday olabileceğini belirterek, "O bir seçenek ama şu anki işini de beğeniyorum." dedi. Bloomberg'in haberine göre; Trump'ın en uzun süre görev yapan ekonomi danışmanlarından Kevin Hassett, gelecek yıl Jerome Powell'ın yerine FED Başkanı olma yarışında önde gidiyor.

FED ÜYELERİNDEN MESAJLAR

Öte yandan FED üyelerinden de mesajlara gelmeye devam ediyor. Boston FED Başkanı Susan Collins, mevcut ekonomik belirsizlik nedeniyle ABD merkez bankasının faiz oranlarını değiştirmek için acele etmediğini belirterek "Veriler, gümrük vergilerinin enflasyonu artıracağını gösteriyor." dedi.

Dallas FED Başkanı Lorie Logan da; enflasyonda gümrük vergilerinden kaynaklanan yukarı yönlü riskler sebebiyle, ABD Merkez Bankasının faiz oranlarını bir süre daha mevcut seviyelerde tutması gerekebileceğini söyledi.

Bu arada ABD'de ÜFE haziranda 0,2 artışla beklentilere paralel gelirken, yıllık bazda 2,3 ile beklenti altonda kaldı.