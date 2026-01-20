Depoları doldurma zamanı! Akaryakıta bir zam daha geliyor
Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Geçtiğimiz hafta peş peşe zamlanan akaryakıta, bu hafta bir zam daha geliyor. Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı artacak. İşte detaylar...
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta peş peşe zam gelen akaryakıt fiyatları bu hafta da zamlanıyor.
MOTORİNE ZAM
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatına bu gece yarısı zam geliyor. Motorindeki fiyat artışı litrede 1 lira olacak. Benzin ve oto gaz fiyatlarında ise bir değişiklik beklenmiyor.
20 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|OTOGAZ
|İstanbul Avrupa
|54.00
|54.86
|29.29
|İstanbul Anadolu
|53.83
|54.69
|28.69
|Ankara
|54.90
|55.94
|29.17
|İzmir
|55.19
|56.20
|29.09
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.