Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Geçtiğimiz hafta peş peşe zamlanan akaryakıta, bu hafta bir zam daha geliyor. Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı artacak. İşte detaylar...

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta peş peşe zam gelen akaryakıt fiyatları bu hafta da zamlanıyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Ucuz şehirler konutta çok kazandırdı! 10 ilde metrekare fiyatı 40 bini aştı

MOTORİNE ZAM

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatına bu gece yarısı zam geliyor. Motorindeki fiyat artışı litrede 1 lira olacak. Benzin ve oto gaz fiyatlarında ise bir değişiklik beklenmiyor.

Depoları doldurma zamanı! Akaryakıta bir zam daha geliyor

20 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 54.00 54.86 29.29 İstanbul Anadolu 53.83 54.69 28.69 Ankara 54.90 55.94 29.17 İzmir 55.19 56.20 29.09

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası