‘Deve dişi’nin hasadı başladı! İstanbul, Ankara, Bursa’dan alıcısı var, hem reçel hem sabun oluyor
İri taneli, ince kabuklu, sulu olması yönüyle diğer narlardan ayrılan, 'deve dişi' cinsi narın hasadı Bilecik’te başladı. İstanbul, Ankara, Bursa, Sakarya ve Kütahya'dan gelen alıcılara satılan narlardan reçel, ekşi sos, sabun ve kolonya gibi ürünler elde ediliyor.
Bilecik'in İnhisar ilçesinde üretilen 'deve dişi' cinsi narın hasadı başladı. İri taneli, ince kabuklu, sulu ve tatlı olmasından dolayı tercih edilen, bölgedeki 3 bin dekar arazide yetiştirilen ürünün sezon hazırlıkları, her sene nisan ayında ağaçların budanmasıyla başlıyor.
İSTANBUL, ANKARA, BURSA’DAN ALICISI VAR
Yaz boyu su verilerek çapalanan ve organik gübreyle gelişimi desteklenen mahsul, ekimden aralık ayına kadar toplanarak çoğunlukla İstanbul, Ankara, Bursa, Sakarya ve Kütahya'dan gelen alıcılara satılıyor.
PEKMEZ, REÇEL, EKŞİ SOS…
Bilecik genelinde 2 bin 867 dekar alanda 4 bin 730 ton nar üretimi gerçekleşirken, bu üretimin 4 bin 514 tonunun ise 2 bin 748 dekar üretim alanıyla İnhisar karşılıyor. Meyveden, ayrıca ilçedeki Narinhisar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde pekmez, reçel, ekşi sos, sabun ve kolonya gibi ürünler elde ediliyor.
“DEVE DİŞİ NAR BİZE ÖZGÜ”
İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, "Deve dişi narda bu yıl 10 bin ton rekolte beklediklerini belirten Arslan, "Bu ürün bizim geçim kaynağımız. Deve dişi nar bize özgü. Narımızın özelliği toprağından geliyor. Birinci sınıf, iri taneli, sulu ve çok tatlı. Kabuğu ince olduğu için fazla dayanmıyor fakat en güzel nar bizim narımız" dedi.
4 BİN 730 TON ÜRETİM
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de "Bilecik'in verimli toprakları ve tarımsal üretim çeşitliliğiyle önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, İnhisar ilçemizin bu zenginliğin en güzel örneklerinden biri. Bilecik genelinde 2 bin 867 dekar alanda 4 bin 730 ton nar üretimi gerçekleşirken, bu üretimin 4 bin 514 tonunun ise 2 bin 748 dekar üretim alanıyla İnhisar ilçemiz karşılıyor" diye konuştu.
“NAR ÜRETİMİNİN KALBİ İNHİSAR'DA ATIYOR"
Üretimde elde edilen başarının arkasında çiftçilerin emeği ve fedakârlığının bulunduğunu vurgulayan Vali Sözer, "Bu rakamlar bize açıkça gösteriyor ki Bilecik'te nar üretiminin kalbi İnhisar'da atmaktadır. Elbette bu başarının arkasında yalnızca bereketli topraklarımız değil; alın teriyle toprağa hayat veren, sabırla ve fedakârlıkla üreten çiftçilerimiz bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.