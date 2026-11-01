‘Deve dişi’nin hasadı başladı! İstanbul, Ankara, Bursa’dan alıcısı var, hem reçel hem sabun oluyor

“DEVE DİŞİ NAR BİZE ÖZGÜ”

İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, "Deve dişi narda bu yıl 10 bin ton rekolte beklediklerini belirten Arslan, "Bu ürün bizim geçim kaynağımız. Deve dişi nar bize özgü. Narımızın özelliği toprağından geliyor. Birinci sınıf, iri taneli, sulu ve çok tatlı. Kabuğu ince olduğu için fazla dayanmıyor fakat en güzel nar bizim narımız" dedi.

4 BİN 730 TON ÜRETİM

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de "Bilecik'in verimli toprakları ve tarımsal üretim çeşitliliğiyle önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, İnhisar ilçemizin bu zenginliğin en güzel örneklerinden biri. Bilecik genelinde 2 bin 867 dekar alanda 4 bin 730 ton nar üretimi gerçekleşirken, bu üretimin 4 bin 514 tonunun ise 2 bin 748 dekar üretim alanıyla İnhisar ilçemiz karşılıyor" diye konuştu.