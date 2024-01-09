Dolarda yeni rekor! Kritik seviyeye dayandı, 9 Ocak güncel döviz kurları...

9 Ocak 2024 10:14 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 10:14

Döviz kurları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Ocak ayından itibaren yatay seyire başlayan kurlar, 9 Ocak'ta yükselerek rekor tazeledi. Kapalıçarşı'da daha önce 30 TL'yi gören serbest piyasada 29,94 TL seviyesine yükselerek rekor tazeledi. Euro ise 32,60 bandından çıkarak 32,82 TL'yi gördü. Sterlin 38,16 TL'ye, Japon Yeni ise 20,85 TL'ye ulaştı.

Dolardaki yükselişin uluslararası piyasalardaki gelişmelerden kaynaklandığı belirtiliyor. Perşembe günü açıklanması beklenen ABD enflasyon verisi öncesi Dolar Güç Endeksi (DXY) yükselişe geçti. Endeks, ABD dolarının uluslararası piyasalardaki değerini ölçmek için kullanılıyor.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Döviz kurlarındaki yükselişi altın fiyatları da izledi. Gram altın, ons altın, çeyrek altın fiyatı kurlardaki yükselişten etkilendi. Şu anda ons altın 2 bin 33 dolardan, gram altın bin 956 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 351 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 790 TL'den, Gümüş ise 22,28 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta ons altın 2 bin 23 dolardan, gram altın bin 941 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 351 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 790 TL'den, Gümüş ise 22,09 TL'den fiyatlanmıştı.

BİTCOİN SEC BEKLENTİSİYLE 47 BİN DOLARA ÇIKTI

Son 2 ayda büyük kazanımlar elde eden kripto para piyasasında da yükseliş görüldü. ABD'nin Sermaye Piyasası Kurulu sayılabilecek SEC'in bu hafta Bitcoin'i de içeren bir fonu (ETF) onaylayacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla fiyatlar yükseldi.

Geçtiğimiz günlerde 45 bin dolardan 40 bin dolar bandına düşüş yaşayan amiral kripto para, SEC'e ilişkin olumlu yorumların artmasıyla 47 bin doları gördü. Şu anda Bitcoin 46 bin 837 dolardan, Ethereum ise 2 bin 317 dolardan işlem görüyor.

BRENT PETROL FİYATI DÜŞÜŞTE

Brent petrol ise, Suudi Arabistan'ın üretimi artırmasının ardından düşüşe geçti. Petrolün varil fiyatı şu anda 76,30 dolardan işlem görüyor. Kızıldeniz krizi, OPEC+ içerisindeki fikir ayrılıkları ve küresel piyasalardaki arz fazlalığının fiyatın düşmesinde önemli rol oynadığı belirtiliyor.

9 OCAK GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

9 Ocak itibarıyla dolar/TL kuru 29,94, euro/TL 32,82, sterlin 38,16, Japon Yeni ise 20,85 seviyesinde bulunuyor. Döviz kurları listesinde hemen hemen her para biriminin TL karşısında değer kazandığı görülüyor. Listeye göre son 24 saatte TL, yalnızca Rus rublesine karşı yükseldi.