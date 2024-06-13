Dövizden 11 haftada büyük kaçış! Yerli yatırımcı 25 milyar dolar sattı

70 bin dolardan döndü! FED’den bir çelme de Bitcoin’e

70 bin dolardan döndü! FED’den bir çelme de Bitcoin’e

Döviz kurlarında yaşanan stabil görünüm yurtiçi yerleşiklerin döviz ve KKM hesaplarındaki çözülmeyi hızlandırdı. 22 Mart haftasından sonraki süreçte yerli yatırımcılar toplamda 25,50 milyar dolar sattı. Bu arada yabancıların Türk tahvillerine girişleri de devam ediyor. Geçen hafta gerçekleşen 540 milyar dolarlık girişle birlikte son 8 haftada yabancının tahvil alımı 7,85 milyar doları buldu.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL / Ömer Faruk Bingöl- Yerli yatırımcıların dövizden kaçışı ve yabancıların TL’ye girişi bütün hızıyla devam ediyor. TCMB tarafından, 7 Haziran ile biten haftaya dair yurtiçi mevduat gelişmeleri ve yabancı yatırımcıların portföy hareketleri açıklandı. BDDK tarafından da aynı haftaya dair Kur Korumalı Mevduat bilgileri duyuruldu.

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DÖVİZ HESAPLARINDA SON DURUM

Buna göre yerli yatırımcıların söz konusu haftada Döviz Tevdiat Hesaplarında (DTH) 1,81 milyar dolarlık azalma daha gerçekleşti. Son durumda yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarının büyüklüğü 165,54 milyar dolarla bu yılın en dip seviyesine geriledi. 22 Mart ile biten haftada DTH büyüklüğü 185,83 milyar dolara kadar yükselmişti. Böylece 11 haftalık süreçte yerliler 20,29 milyar dolar sattı.

KKM HESAPLARINDA SON GÖRÜNÜM

Öte yandan geçen hafta KKM hesaplarında 26,5 milyar TL’lik gerileme daha kaydedildi. Bu tutar yaklaşık olarak 820 milyon dolara denk geldi. KKM hesaplarının toplam büyüklüğü; 66,65 milyar dolardan 65,68 milyar dolara düştü. 22 Mart haftasında KKM’nin toplam büyüklüğü 70,85 milyar dolar civarındaydı. KKM tarafında da 11 haftalık gerileme yaklaşık olarak 5,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece DTH ve KKM’den çıkışların toplamı, 22 Mart sonrası süreçte 22,50 milyar doları buldu.

Bu arada son iki haftada KKM’deki çözülmenin hız kazanması ve haftalık düşüşlerin 1 milyar dolara yaklaşması da dikkat çekti.

YABANCILARIN TAHVİL ALIMI SÜRÜYOR

Öte yandan yabancı yatırımcıların Türk tahvillerine ilgisi devam ediyor. 7 Haziran ile biten haftada 540,80 milyon dolarlık tahvil alımı daha gerçekleştirdiler. Özellikle son sekiz haftada tahvil alımlarının hızlandığı görüldü. Söz konusu dönemde yabancı yatırımcılar 7,85 milyar dolarlık Türk tahvili aldı.

TCMB tarafından uygulanan sıkı para politikası neticesinde döviz kurlarında 3 aydır devam eden stabil görünüm ve TL’ye güvenin artması, döviz hesaplarında gerilemeyi ve yabancıların tahvil alımlarını teşvik etti. Bu süreçte TCMB’nin swap hariç net rezervleri de hızla yükselerek, pozitif bölgeye geçti.

BEKLENTİLER POZİTİF

Türkiye’nin kredi notunda yaşanan artışlar ve CDS risk primindeki gerileme de ülkeye yabancı sermaye girişinde etkili oluyor. Önümüzdeki 2 aylık dönemde gri listeden çıkış ve Moddy’s tarafından not artışı, en önemli beklentiler arasında bulunuyor. Aynı zamanda TÜFE’de yaşanacak gerileme de yakından takip ediliyor.