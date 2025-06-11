Dövizle ödeme yapanlara Yargıtay’dan müjde! Paket tur iadeleri iptal dönemindeki kurdan hesaplanacak

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sağlık problemleri sebebiyle iptal edilen paket tur ücretinin, ödeme tarihindeki değil, dava tarihindeki döviz kuru baz alınarak iade edilmesi gerektiğine hükmetti.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Yargıtay, dövizle alışverişlerde içtihat niteliğinde bir karara imza attı. Özellikle yurt dışına tatile gitmek isteyenleri yakından ilgilendiren karara göre, muhtemel bir iptal durumunda dövizle ödenen turun bedelinin iadesinde ödeme yapıldığı tarih değil, iptal edildiği tarih baz alınacak. Dava konusu olay Ankara’da yaşandı. Davacı, 2019’da bir tur şirketi üzerinden 3 Temmuz 2020 hareketli yurt dışı tur seyahat paketi aldı. Tur bedeli olarak 1.888 avro ödeme yapan davacı, eşinin aniden gelişen rahatsızlığı ve Covid-19 sebebiyle 19 Mart 2020’de tur paketini iptal ettirdi, ancak tur şirketi herhangi bir geri ödeme yapmadı. Mağduriyetini yargının gündemine taşıyan davacı, ödeme yaptığı 1.888 avronun dava tarihindeki kur karşılığı olan 18 bin 919 TL’nin avans faiziyle birlikte davalılardan tahsilini ve döviz cinsinden mevduat faizinin de Türk lirasına dönüştürülerek ödenmesini istedi. Davayı kısmen kabul eden yerel mahkeme, 1.888 avro bedelin ödeme tarihindeki efektif döviz satış kuru üzerinden toplam tutarının 12 bin 127 TL olduğuna hükmederek, ödemenin yapıldığı tarihi baz aldı. Dosyanın temyiz talebi ise Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi tarafından reddedilince devreye Adalet Bakanlığı girdi. Bakanlığın kanun yararına bozma istemini görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, dövizle alışverişlerde emsal bir karar aldı.

İADE DAVANIN AÇILDIĞI TARİHTEN HESAPLANACAK

Daire, Borçlar Kanunu’nun ‘ülke parası dışında başka bir para birimiyle ödeme yapılması kararlaştırılmışsa, sözleşmede aynen ödeme veya bu anlama gelen bir ifade bulunmadıkça borç, ödeme günündeki rayiç üzerinden ülke parası ile ödenebileceğine’ ilişkin hükmüne dikkat çekti. Kararda, borcun aslı yabancı para alacağı (döviz) ise alacaklının, borcun fiilî ödeme günündeki Türk lirası karşılığı döviz veya doğrudan Türk lirası olarak talepte bulunma konusunda seçimlik hakkı bulunduğu vurgulandı. Davacının alacağının aynen veya vade ya da fiilî ödeme günündeki rayiç üzerinden Türk lirası ile ödenmesini isteyebileceğine işaret eden Daire, davacının dava tarihindeki kur üzerinden Türk lirası karşılığı olarak talepte bulunarak seçimlik hakkını kullandığının altını çizdi. Yerel mahkemenin, tur paketinin satın alındığı dönemdeki tarihin baz alınarak geri ödeme yapılmasını kanuna aykırı bulan Yargıtay, ödemenin davanın açıldığı tarihe göre hesaplanması gerektiğine hükmetti.