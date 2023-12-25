25 Aralık 2023 05:02 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 05:03

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Bugün başlayarak 1 Ocak’a kadar sürecek kampanya döneminde vatandaşlara birçok kategoride büyük indirimler sunulacak. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, her yıl kasım ayında çeşitli isimlerle kampanya düzenlendiğini belirterek “Ülkemizin kendine özgü bir indirim döneminin olmasını istedik ve ‘Yılın Son Pazarı, Türkiye’nin Pazarı’ olarak ilan ettiğimiz kampanya dönemi ile vatandaşlarımıza yıl bitmeden uygun fiyatlı ürünler ulaştırmak için harekete geçtik” dedi. PttAVM’nin 50 bine yakın tedarikçi ve 50 milyona yakın ürünle hizmet vermeye devam ettiğini söyleyen Çevikoğlu “Kampanyamızı 3 yıldır uyguluyoruz. Tüm sektörlerde üretici ve satıcılar, bu yıldan kalan ürünlerini bitirmek için platformumuzda buluşacak. Vatandaşımızı kimi kategorilerde yüzde 40’lara varan indirimlerle buluşturmayı planlıyoruz. Muhtemel fırsatçılıkları da engelleyeceğiz. Fiyat değişikliklerini yakından takip ederek sorunlu alışverişleri asgari seviyeye çekeceğiz” açıklamasını yaptı. Kampanya döneminde platformlarından satış yapan işletmeleri de destekleyeceklerini belirten Çevikoğlu “Bu kapsamda PttAVM.com olarak tedarikçilere kargo desteği, ücretsiz ürün tanıtımı ve reklam desteği gibi çeşitli ayrıcalıklar da sunacağız” ifadelerini kullandı.