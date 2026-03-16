Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) ve İhlas Pazarlama iş birliği ile emekli, dul ve yetimlerine peşinatsız, kredi kartsız, bankasız, kefilsiz ve taksitli alışveriş imkânı sunulduğu açıklandı.

Geçtiğimiz ay ilot bölgelerde uygulanan kampanyanın yoğun ilgi görmesi nedeniyle şirketin yurt çapındaki bütün mağazalarında alışveriş fırsatı sunulduğu belirtildi.

Emekliler, ihtiyaç duyduğu ürünleri alıp bütçesini sarsmadan taksitle ödeyebilecek.

"İHLAS PAZARLAMA SEKTÖRÜN EN GÜÇLÜLERİNDEN"

Pek çok işletmenin emeklilere senetli taksit yapmadığını ifade eden Türkiye Emekliler Derneği Bilgi İşlem Müdürü Murat Tokgöz, "İçinde bulunduğumuz ekonomik şartlarda emeklilerin alım gücü her geçen gün daha da geriye gitmektedir. Emeklilerin ihtiyaçlarını peşin ödemeli karşılama imkanı kalmamıştır. Piyasada emeklilere vadeli alışveriş imkanı sunan çok az sayıda firma bulunduğundan, sektörün en güçlülerinden olan İhlas Pazarlama A.Ş. ile iş birliği yapan derneğimiz emeklilere kefilsiz kredi kartsız, peşinatsız 13 aya varan vadelerle alışveriş imkanı sağlamış bulunmaktayız" dedi.

EMEKLİLER GÜVENLE ALIŞVERİŞ YAPABİLECEKLER

Şimdilik 60 bin liralık alışveriş limitiyle 13 aylık vadenin önümüzdeki süreçte günün koşullarına yeniden değerlendirilerek güncelleneceğini ifade eden Tokgöz, "Emeklilerimizin ihtiyaç duyduğu, hayatını kolaylaştıracak ürünlere gerek ürün yelpazesinin çeşitliliği, gerek, ürünlerin kalitesi, gerekse satış noktaları ve satış sonrası servis ağının güvenilirliği bakımından emeklilerin güvenle alışveriş yapabilecekleri İhlas mağazalarıyla iş birliği yapmış olmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Emeklilerimize sağladıkları kolaylığa ve mağazalarında oluşturdukları sıcak aile ortamından ötürü yöneticisinden personeline tüm şirket ailesine emekliler adına teşekkür ediyoruz" dedi.

