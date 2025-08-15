Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Erzincan'da Geven Balı hasadı yapıldı

Erzincan’da Geven Balı hasadı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan’da Geven Balı hasadı, Vali Hamza Aydoğdu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve il protokolünün katılımlarıyla gerçekleşti.

Merkeze bağlı Çatalarmut köyünde bal üreticisi Osman Nuri Ekinci'ye ait kovanlarda Geven Balı hasadı yapıldı. Bal hasadının hayırlı olmasını dileyen Vali Aydoğdu ve beraberindeki protokol üyeleri üreticiler için bol ve bereketli hasatlar olmasını dilediler.

Erzincan’da Geven Balı hasadı yapıldı - 1. Resim

Vali Hamza Aydoğdu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof.Dr. Akın Levent, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi ve birim amirleriyle birlikte Erzincan Geven balı hasadına katıldı.

Erzincan’da Geven Balı hasadı yapıldı - 2. Resim

"TESCİLLİ BALIMIZIN İLK HASADINI YAPIYORUZ"

Erzincan'da Refahiye Balı'nın coğrafi işaret tescil belgesine sahip olduğunu ve Erzincan Geven Balı için yapılan başvurunun da onaylandığını belirten Vali Hamza Aydoğdu, "Coğrafi işaret tescil başvurusu daha yeni onaylanan Erzincan Geven balımızın ilk hasadını yapıyoruz. Erzincan genelinde yaklaşık olarak yüz bin adet arılı kovan bulunmakta. Erzincan bal üretimi bakımından bölgemizde önemli iller arasında. Bizler de her zaman üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm bal üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat olmasını diliyorum." dedi.

Erzincan’da Geven Balı hasadı yapıldı - 3. Resim

