Merkez Bankası 2026'nın 3. faiz kararı için geri sayım başladı. Milyonların merakla beklediği karar 22 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'te açıklanacak. Peki Merkez'in faiz kararı ne olacak? İşte ekonomistlerin tahminleri...

Merkez Bankası 2025'in temmuz ayında faiz indirimlerine start vermişti. Temmuzda 300, eylülde 250, ekimde 100, aralıkta 150, ocakta ise 100 baz puanlık indirim yapan Merkez, İran savaşının başladığı mart ayında ise faiz indirimlerine ara vermişti.

Milyonlar nisan ayı faiz kararına odaklanırken, Merkez'in faiz kararına ilişkin ekonomistlerin beklentisi belli oldu. İşte AA Finans, Forex (Forinvest) ve Bloomberg anketlerine katılan ekonomistlerin tahminleri...

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 33 olarak hesaplandı.

Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

FOREKS (FORINVEST) ANKETİ

Foreks tarafından gerçekleştirilen ankete 21 ekonomist katıldı. 13 ekonomist ve kuruluş politika faizinin %37 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde görüş bildirirken; 8 ekonomist ve kuruluş ise faizin 300 baz puan artırılarak, TCMB'nin borç verme faizi olarak kullandığı yüzde 40 seviyesine çıkarılacağı tahmininde bulundu.