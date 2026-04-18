Faiz artacak mı? Gözler Merkez Bankası'nda, işte ekonomistlerin tahminleri
Merkez Bankası 2026'nın 3. faiz kararı için geri sayım başladı. Milyonların merakla beklediği karar 22 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'te açıklanacak. Peki Merkez'in faiz kararı ne olacak? İşte ekonomistlerin tahminleri...
MERKEZ MARTTA PAS GEÇTİ
Merkez Bankası 2025'in temmuz ayında faiz indirimlerine start vermişti. Temmuzda 300, eylülde 250, ekimde 100, aralıkta 150, ocakta ise 100 baz puanlık indirim yapan Merkez, İran savaşının başladığı mart ayında ise faiz indirimlerine ara vermişti.
5 AYDA FAİZ 900 PUAN DÜŞTÜ
Temmuz 2025-Ocak 2026 dönemindeki 5 PPK toplantısında faiz 900 baz puan düşürülerek yüzde 46'dan yüzde 37'ye inmişti. Mart ayında ise pas geçen Merkez faizi yüzde 37'de sabit bırakmıştı.
EKONOMİSTLERİN FAİZ TAHMİNLERİ...
Milyonlar nisan ayı faiz kararına odaklanırken, Merkez'in faiz kararına ilişkin ekonomistlerin beklentisi belli oldu. İşte AA Finans, Forex (Forinvest) ve Bloomberg anketlerine katılan ekonomistlerin tahminleri...
AA ANKETİ
AA Finans’ın, TCMB’nin 22 Nisan Çarşamba günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 37 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 22’si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 1’i 100 baz puan, 14’ü 300 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti.
Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 33 olarak hesaplandı.
FOREKS (FORINVEST) ANKETİ
Foreks tarafından gerçekleştirilen ankete 21 ekonomist katıldı. 13 ekonomist ve kuruluş politika faizinin %37 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde görüş bildirirken; 8 ekonomist ve kuruluş ise faizin 300 baz puan artırılarak, TCMB'nin borç verme faizi olarak kullandığı yüzde 40 seviyesine çıkarılacağı tahmininde bulundu.
BLOOMBERG ANKETİ
Bloomberg anketi 17 kurumun katılımıyla gerçekleştirildi. Ankete katılan ekonomistlerin tahmini faizin yüzde 37'de sabit kalması yönünde oldu.