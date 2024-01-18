Görüşmeler başladı: Emekliye ek zam Meclis'te

18 Ocak 2024 16:23 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 16:43

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, emekliye yüzde 5 ek zam yapılmasını da içeren işsizlik sigortası kanun teklifi görüşmelerine başladı.

Teklife göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 42,6 oranında zam yapılacak. Bu zam, enflasyon farkı ile birlikte uygulanacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl iki kez son 6 aylık enflasyon oranında zam alıyorlar. Geçen yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 37,57 olarak gerçekleşti. Ancak memur ve memur emeklileri yüzde 49,25 zam aldığı için, işçi emeklileri arasında daha fazla zam talebi oluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu talebe cevap vererek, salı günkü Kabine toplantısının ardından emeklilere 5 puanlık ek zam verileceğini açıkladı.

Emeklilerin maaşlarına zam yapılması için, kanun teklifinin Meclis’te kabul edilmesi gerekiyor. Kanun teklifi yasalaştığında, zam farkları emeklilerin maaşlarına geriye dönük olarak ödenecek.