Fransa Milli Takımı'nın Fenerbahçeli yıldız N'Golo Kante, Dünya Kupası'nda Senegal ile oynayacakları mücadele öncesinde açıklamalar yaptı.

Fransa Milli Takımı'nın tecrübeli orta sahası N'Golo Kante, Senegal ile oynayacakları Dünya Kupası ilk maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"EN BÜYÜK RAKİBİMİZ KENDİMİZİZ"

Turnuvaya başlamak için sabırsızlandıklarını söyleyen Kante, "Kendimizi iyi hissediyoruz ve ilk maçı oynamak için heyecanlıyız. Turnuvada mümkün olduğunca ileri gitmek istiyoruz. Özgüven sahibi olmak önemli ancak bunu maç maç ilerleyerek göstermemiz gerekiyor. En büyük rakibimiz kendimiziz. Konsantrasyonumuzu korumalıyız." diye konuştu.

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N'Golo Kante

"CİDDİYE ALINMASI GEREKEN BİR TAKIM"

Senegal'in güçlü bir rakip olduğuna dikkat çeken 35 yaşındaki yıldız, "Senegal çok fazla kaliteye ve önemli silahlara sahip bir takım. Son dönemde de oldukça iyi performans gösterdiler. Ciddiye alınması gereken, son derece zorlu bir rakip. Ancak bizim de onlarla mücadele edecek ve maçı kazanabilecek özelliklerimiz var." şeklinde konuştu.

"O DUYGULARI YENİDEN YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Takımdaki görevi hakkında da konuşan Kante, "Görevim, herkesin genel hedefe odaklanmasını ve kendisini bu hedefin bir parçası olarak hissetmesini sağlamak. (2018 Dünya Kupası zaferi) O kupayı kazanan oyuncular, bunun insanlara ne ifade ettiğini gördü. Biz de o duyguları yeniden yaşamak istiyoruz. Kadromuzda bu maceranın bir parçası olmak isteyen çok sayıda yeni oyuncu var." dedi.

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