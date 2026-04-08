Samsun’da serada topraksız tarım yöntemiyle 3 ay önce dikilen maydanozun hasadı başladı. Taze ve kurutulmuş formda Rusya, Almanya ve Orta Doğu ülkelerine ihracat yapılan maydanozdan bu yöntemle yaklaşık 7,5 kat daha fazla verim elde ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çevre dostu üretim yöntemi ile akan su içinde, topraksız şekilde ekilen serada maydanoz yetiştirdi. Üç ay önce dikilen maydanozun hasadı gerçekleştirildi.

Serada inceleme yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Samsun'da ilk defa EKÜY kapsamında çevre dostu üretim metotları uygulandığını belirtti.

Hasadı başladı! 3 ay önce ekildi, 7,5 kat daha fazla verim aldıran yöntem

“YILLIK 80 BİN TON ÜRETİM”

Yılmaz, şunları söyledi:

Bitki, iklim ve toprak koşullarına karşı uyumlu yapısı sayesinde farklı bölgelerde kolaylıkla yetiştirilebilir. Ayrıca birkaç hasat dönemi boyunca ürün verebilmesi, ekonomik verimliliğini artırmaktadır. Türkiye, yıllık ortalama 150 ila 180 bin ton civarında maydanoz üretimi ile Avrupa'nın önde gelen üreticilerinden biridir. Bu üretimin büyük bölümü iç piyasada tüketilmekle birlikte, ihracat potansiyeli de giderek artmaktadır. Özellikle taze ve kurutulmuş formda Rusya, Almanya ve Orta Doğu ülkelerine ihracat yapılmaktadır.

Yılmaz, Karadeniz Bölgesi'nin su kültürü (hidroponik) maydanoz yetiştiriciliğine oldukça uygun bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

3 AY ÖNCE FAALİYETE GEÇTİ

Yılmaz “Özellikle kapalı sera veya tünel sistemlerinde yıl boyunca üretim yapılabilmektedir. Buradaki serada yıllık 200 bin bağ maydanoz üretimi hedeflenmiş olup, dekara yaklaşık 9 bin kilogram, toplamda ise yaklaşık 50 bin kilogram üretim planlanmaktadır. İlimizde yaklaşık üç ay önce faaliyete geçen bu üretim alanında, ilk defa uygulanmasına rağmen oldukça başarılı bir üretim sezonu yaşanmaktadır” dedi.

7,5 KAT DAHA FAZLA VERİM

Her hasatta dekardan yaklaşık 1500 kilogram ürün elde edildiğini ifade eden Yılmaz “Açık alanda dekara ortalama 1,2 ton maydanoz üretimi yapılırken, su kültürü yönteminde dekara yaklaşık 9 ton üretim gerçekleştirilmekte olup, bu yöntemle yaklaşık 7,5 kat daha fazla verim elde edilmektedir” diye konuştu.

