Hatay’da 5 bin metrekarelik serada 320 ağaçla can eriği üretimi yapan vatandaş hasada başladı. Bu yıl verim çiftçiyi memnun ederken, erikler hem iç piyasaya hem de İngiltere, Almanya, Danimarka, Belçika ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Eriğin kilosu iç piyasaya 350 TL'ye, dış piyasaya ise 450 TL'ye satılıyor.

Türkiye’nin en bereketli topraklarından olan Hatay’da afetzede çiftçiler üreterek hayata tutunmayı sürdürüyor. Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi’nde 5 bin metrekarelik serasında 320 ağacıyla can eriği üretimi yapan çiftçi Aladdin Aslan, bahçesinde Nisan ayında can eriği hasadına başladı.

Hasat başladı, tarlada kilosu 450 TL! Hataydan Avrupa ülkelerine gönderiliyor

AVRUPA'YA SATIYOR

Kış aylarında örtü altında üretilen can eriği, kilogram fiyatı iç piyasada 350 TL iken dış piyasada ise 450 TL’den ihraç ediliyor. Dış piyasasında genellikle Avrupa ülkeleri olan; İngiltere, Almanya, Danimarka, Belçika ve Hollanda gibi ülkelere ihraç ediliyor. Geçtiğimiz yıl dış piyasasında Orta Doğuya da ihracat yapan Arslan; ABD, İsrail ve İran’ın savaşıyla Arap ülkelerine satış yapamıyor. Can eriği üretiminden memnun olduğunu ifade eden Aslan, bu yıl yağışlarla birlikte can eriğinde rekolteyi yüksek beklediğini söyledi.

Hasat başladı, tarlada kilosu 450 TL! Hataydan Avrupa ülkelerine gönderiliyor

"BU YIL HASAT ÇOK ŞÜKÜR GÜZEL"

Sera altında yetiştirdiği can eriğinin satışını yurtiçi ve yurtdışına yapan çiftçi Alaadin Arslan, "Ben 15 yıldır örtü altı yani serada can eriği yetiştiriyorum. Geçen sene bir kuraklık vardı. Onun zorluğunu bir şekilde çektik ama çok şükür yine atlattık. Bu sene de yağışlardan dolayı biraz erkencilikte geç kaldık ama yine şükür erikte rekolteler güzel oluyor. Burası 5 dönüm ve içinde 320 erik ağacı var. Ben bir hevesle ve sevgiyle başladım. Bizde Akdeniz bölgesi iklim olarak müsait durumda. Biraz daha erkencilik sağlayalım diye düşündük, yaptık ve başardık. Bu yıl hasat çok şükür rekolte olarak güzel. Kışın bu şekilde soğukların iyi gitmesi etki etti. Çünkü bu sert çekirdekli olan bütün ağaçlar, meyveler soğuğu sever. Soğuğu alacak ki uykuya girsin ve uyandığı zaman rahat uyansın. Bu sene bunu yaşadık ve iyi verim olarak çok güzel oldu." dedi.

Hasat başladı, tarlada kilosu 450 TL! Hataydan Avrupa ülkelerine gönderiliyor

"İHRACATTA KALİTE GEREKİYOR"

Arslan sözlerine şöyle devam etti: "İç piyasa ve ihracat piyasası gibi iki ayrı kalemden topluyoruz. Zaten ihracat olmazsa ciddi bir şekilde bu işi yapamayız. Erik iç piyasada 200 ila 350 TL bandında değişiyor. İhracat olduğu zaman biraz daha kalite gerekiyor. İhracatta ise 350 ila 450 TL arasında değişiyor. Geçen yıl verim az olduğu için biraz daha iyiydi. Geçen sene fiyat 500 TL bandındaydı. Biz her sene aynı ihracat firmalarına verdiğimiz için Avrupa ülkelerini gönderiyoruz. Zaten şu anda Orta Doğu'da vardı ama Orta Doğu savaştan dolayı biraz ihracat yapamıyoruz. Avrupa ülkeleri olarak; Almanya, Danimarka, Belçika, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelere gidiyor. Erikler ağaçlarda elle tane tane koparılarak toplanıyor" ifadelerini kullandı.

Hasat başladı, tarlada kilosu 450 TL! Hataydan Avrupa ülkelerine gönderiliyor

