Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Hazine, iki tahvil ihalesiyle 79,6 milyar lira borçlandı

Hazine, iki tahvil ihalesiyle 79,6 milyar lira borçlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hazine, iki tahvil ihalesiyle 79,6 milyar lira borçlandı
Hazine, Borçlanma, Faiz Oranları, Hazine Ve Maliye Bakanlığı, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesiyle 79 milyar 602,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki tahvil ihalesi gerçekleştirerek 79,6 milyar dolar borçlandı.

Bakanlık, ilk ihalede 2 yıl (672 gün) 6 ayda bir yüzde 18,92 kupon ödemeli devlet tahvilinin, yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 37,59, bileşik faiz yüzde 41,12 oldu.

Nominal teklifin 81 milyar 489 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 39 milyar 906 milyon lira, net satış 42 milyar 216,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 20 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 52 milyar 412,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 25 milyar liralık satış yapıldı.

İKİNCİ İHALE 5 YIL VADELİ 

İkinci ihalede ise 5 yıl (1764 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 17,05 kupon ödemeli devlet tahvilinin, yeniden ihracı yapıldı.

İhalede basit faiz yüzde 34,64, bileşik faiz yüzde 37,63 oldu.

Nominal teklifin 53 milyar 540 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 7 milyar 100 milyon lira, net satış 7 milyar 365,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 27 milyar 754,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 5 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece, Hazine gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde 79 milyar 602,4 milyon lira borçlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Devletten kadın istihdamına büyük destek! Hem işverene hem de annelere veriliyorHalid Meşal kimdir, nerede?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi geliyor! Tarih belli oldu - EkonomiEmeklilik sistemi değişiyor!Altının kilogram fiyatı 4 milyon 895 bin liraya yükseldi - EkonomiAltının kilogram fiyatı 4 milyon 895 bin liraya yükseldiDevletten kadın istihdamına büyük destek! Hem işverene hem de annelere veriliyor - EkonomiDevletten kadın istihdamına büyük destek! Hem işverene hem de annelere veriliyorING'den Türkiye raporu! Yıl sonu dolar ve faiz tahminlerini açıkladı - EkonomiYıl sonu dolar ve faiz tahminlerini açıkladıBu fiyatlardan altın alınır mı? "Bekleyin" diyen İslam Memiş, alım için tarih verdi - Ekonomi"Bu fiyatlardan altın alınmaz" dedi, tarih verdi!Bakan Uraloğlu açıkladı! Kruvaziyer turizminde yılın zirvesi yaşandı - EkonomiBakan Uraloğlu açıkladı! Kruvaziyer turizminde yılın zirvesi yaşandı
Sonraki Haber Yükleniyor...