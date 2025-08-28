İki yerli kule daha sondaja başladı! Seyit Onbaşı ile Naim Süleymanoğlu

CEMAL EMRE KURT - Millî enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılması maksadıyla Koca Yusuf TP1500’ün ardından enerji kulesi envanterine Seyit Onbaşı ile Naim Süleymanoğlu isimleri verilen yeni sondaj kuleleri eklendi. Her iki kule de 5 bin metre sondaj kapasitesine sahip. Toplamda 43,2 metre kule yüksekliği bulunan ekipmanların, masa yüksekliği ise 7,6 metre. Kulelerin kanca yükü ise 357 ton. Hidrolik silindir kule kaldırma yöntemini içerisinde barındıran kuleler 1.500 HP kanca gücüne sahip.

Yeni sondaj kuleleri Gabar ve Silopi’deki kuyularda görevini başarıyla sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar “Gücün ve dayanıklılığın sembolü Koca Yusuf… Rekorların adamı, yerli gücün timsali Naim Süleymanoğlu... Bir milletin küllerinden doğuşunu omuzlayan efsane Seyit Onbaşı...

İsimlerini Türk milletinin gücünden, azminden ve tarihinden alan yerli ve millî sondaj kulelerimiz şimdi Şırnak’taki petrol sahalarımızda görev başında. Kendi enerjimizi üretmek kadar bunu yerli ve millî ekipmanlarımızla yapabilmek de önceliklerimizden biri. Tasarımı da üretimi de Türk mühendislerinin imzasını taşıyan millî sondaj kulelerimizle hedefimiz net: Enerjide tam bağımsız Türkiye” dedi.

İlgili Haber 24 saat geçiş serbestleşecek! Cilvegözü ve Öncüpınar gümrük kapılarında Suriye ile transit ticaret canlanacak

HEDEF 80 KULE

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterinde bugün itibarıyla 45 sondaj kulesi bulunuyor. Bunun 44’ü kara sondajlarında, 1 ise tamamlama kulesi (üretime hazır hâle getirme) olarak kullanılıyor. Türkiye, yalnızca kendi ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda bu kulelerin Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika’ya ihracatını hedefliyor.

Enerji ekipmanlarında dışa bağımlılığı azaltan bu adımlar, Türkiye’yi hem bölgesel enerji oyuncusu hem de enerji teknolojileri ihracatçısı konumuna taşıyor. Türkiye sondaj kulesi sayısını yıl sonunda 60’a, gelecek yıl ise 80 çıkarmak da hedefler arasında bulunuyor. 2024-2025 verilerine göre Avrupa’da 129 aktif sondaj kulesi bulunuyor. Aktif sondaj kulesi sayısında Ukrayna 46 ile ilk sırada yer alırken, onu 45 kule ile Türkiye takip ediyor. Üçüncü sırada ise 13 kule ile Norveç bulunuyor. Öte yandan Avrupa’da petrol ve doğalgaz aramalarında en yoğun faaliyet, Kuzey Denizi bölgesinde yürütülüyor. Bölgede hâlihazırda 70 sondaj kulesi aktif durumda. Bu kulelerin yaklaşık 30’u Birleşik Krallık’a ait.