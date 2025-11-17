Türkiye’nin önemli narenciye merkezlerinden Adana’da, geçtiğimiz ay tarım işçilerinin 9 gün süren yevmiye grevi mandalina üretimini fena vurdu. Grev yüzünden dalda kalan mandalinaların bir kısmı zarar görünce, bahçe fiyatları 3 liraya kadar düştü. Rusya ve çok sayıda Avrupa ülkesine ihraç edilecek olan ürünler çürüdüğü için gönderilemedi.

Türkiye’de narenciye üretiminin yaklaşık yüzde 40’ını karşılayan Adana’da, 383 bin dönümlük alanda yetiştirilen mandalinanın hasadı Eylül sonunda başladı. Bu sezon Çukurova’da birçok ürün zirai dondan etkilenmesine rağmen okitsu, mihowase, early ve primasol gibi erkenci mandalina çeşitleri don zararından kurtuldu. Dönüm başına ortalama 4–6 ton ürün alınan mandalinada ilk haftalarda bahçe fiyatları kalitesine göre 8–15 lira arasında değişiyordu.

Ürünlerin çoğu dallarda kaldı

GREV YÜZÜNDEN DALDA KALIP ÇÜRÜDÜLER

Ancak grev nedeniyle hasat gecikti, ürünlerin bir bölümü dalında zarar gördü. Grevin ardından portakal hasadının başlaması ve mandalinada rekoltenin yüksek olması da piyasayı olumsuz etkiledi. Bu durum, özellikle Rusya ve Avrupa’ya gönderilen ürünlerde ihracat kayıplarına yol açtı.

Fotoğraftaki Mehmet Akın Doğan

“ŞU AN MANDALİNA 3–5 LİRAYA DÜŞMÜŞ DURUMDA”

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İHA’ya yaptığı açıklamada işçi grevinin sektör üzerindeki etkilerini anlattı. Doğan, “İşçiler 9 gün işe çıkmayınca hasat gecikti. Mandalinalar raf ömrünü kaybetti, bu yüzden dış pazara gönderilemiyor. İlk dönemde kilosu 15 liraya satılan mandalina şu an 3–5 liraya alıcı buluyor” dedi.

İşçiler greve gitti, ürün dalda kaldı! Kilosu 3 liraya kadar düştü

Çiftçinin bu yıl en çok mandalinadan gelir elde edeceğini düşündüklerini belirten Doğan, soğuk havanın bazı çeşitlerde verimi artırdığını ancak zamanında yapılan kesimlerin önemine dikkat çekti: “Normalde Ekim sonunda bitmesi gereken hasat, Kasım ortasına gelmemize rağmen sürüyor.”

Bahçeler havadan görüntülendi

"ÜRÜNLERİN BİR KISMI AĞAÇTA KALACAK”

Mandalina veriminin yüksek olması nedeniyle Hatay ve Adana’da yüzde 10–20 civarındaki ürünün dalında kalacağını söyleyen Doğan, “Zamanında hasat yapılsaydı bu kayıplar yaşanmayacaktı. Hem milli ekonomiye hem de üreticiye ciddi zarar oluştu” ifadelerini kullandı.

İşçiler greve gitti, ürün dalda kaldı! Kilosu 3 liraya kadar düştü

SEVDA KILIÇ

Haberle İlgili Daha Fazlası