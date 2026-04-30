İşsizlik sigortasında devlet katkı payı düşürüldü! Karar Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre işsizlik sigortası devlet katkı payı yüzde 1'den yüzde 0,5'e düşürüldü.
Ekonomi 7 dk önce
İşsizlik sigortasında devlet katkı payı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden belirlendi.
- Daha önce yüzde 1 olan devlet katkı payı yüzde 0,5'e düşürüldü.
- Karar, yayımı tarihini takip eden ayın başında yürürlüğe girecek.
- Kararın hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile işsizlik sigortasında devlet katkı payı yeniden belirlendi.
DEVLET KATKI PAYI DÜŞÜRÜLDÜ
Karar uyarınca daha önce yüzde 1 olan işsizlik sigortasındaki devlet katkı payı yüzde 0,5'e düşürüldü.
1 MAYIS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Bu karar yayımı tarihini takip eden ayın başında yürürlüğe girecek ve hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek.
