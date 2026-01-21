Türkiye genelinde konut satış sayısı, aralıkta yüzde 19,8 artışla 254 bin 777 olurken, Ocak-Aralık 2025 döneminde satışlar önceki yıla göre yüzde 14,3 artarak 1 milyon 688 bin 910 ile tarihî zirvesini gördü.

Türkiye genelinde konut satış sayısı, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,8 artışla 254 bin 777 olarak kayıtlara geçti. TÜİK verilerine göre Ocak-Aralık 2025 döneminde de satışlar, bir önceki yıla göre yüzde 14,3 artarak 1 milyon 688 bin 910 ile tüm zamanların rekor seviyesine ulaştı.

İpotekli konut satışları aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,2 artarak 29 bin 149 olurken, 2025’in tamamında yüzde 49,3 artarak 236 bin 668’e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı da geçen yıl yüzde 14 olarak gerçekleşti. İlk el konut satış sayısı aralıkta yüzde 26,2 artarak 96 bin 690 olurken, 2025’in genelinde yüzde 11,6 artarak 540 bin 786 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı 2025’te yüzde 32 oldu. İkinci el konut satış sayısı da aralıkta yüzde 16,2 artarak 158 bin 87 olurken, 2025’in genelinde yüzde 15,6 artarak 1 milyon 148 bin 124 olarak gerçekleşti.

YABANCIYA 21 BİN 534 EV SATILDI

Yabancıya konut satışı aralıkta yüzde 5,1 artarak 2.541’e çıkarken, 2025’in genelinde yüzde 9,4 azalarak 21 bin 534 oldu. 2025‘te toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. 2025 yılında yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 7.989 ile İstanbul, 7.118 ile Antalya ve 1.800 ile Mersin oldu. 2025‘te ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 3.649 ile Rusya Federasyonu, 1.878 ile İran ve 1.541 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

YATIRIMA HIZ VERİLDİ

KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz:

Toplamda 1 milyon 688 bin 910 adetle tüm zamanların rekorunun kırıldığını görüyoruz. Diğer yandan 540.786 adet ile 1. el konut satışlarında 2019’dan bu yana en yüksek seviye görüldü. 2026‘da 1. el konut satışlarının, 2. el satışlardaki artış hızına daha fazla yaklaşacağını öngörüyoruz. Ruhsat verileri de bu beklentiyi destekliyor. Bu tablo, konut geliştiricilerinin ertelenmiş konut alım taleplerini karşılamaya yönelik yatırımlara yeniden hız verdiğini ve arz tarafında daha dengeli bir döneme girildiğini gösteriyor.

TOPARLANMA YILI

Albayrak Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak:

2025 yılını sektörümüz açısından toparlanma yılı olarak değerlendirebiliriz. Özellikle yatırım araçlarındaki dalgalanmalar, konut sektörüne talebi arttırdı ve birikimler konut yatırımına yöneldi. Ancak konut satın almada en büyük etken kredi faiz oranları. Oranlar hâlâ çok yüksek, o nedenle önceleri bankaya giden 10 kişiden 7’si kredi kullanarak konut alırdı, şimdi 10 kişiden sadece 2’si kredi kullanabiliyor.

İNDİRİMLER YANSIDI

Algün Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün:

Konut satın almak isteyen müşteriyi kaçırmak istemeyen ve elinde stoku bulunan inşaat sahiplerinin uyguladığı indirim kampanyaları, satış rakamlarına olumlu yansıdı. Ayrıca özellikle oturmak için konut almak isteyenlerin bir kısmı ödeme şartlarının düzelmesini, kredi faiz oranlarının düşmesini beklese de bir kesim de ‘bir an önce daire alalım ki, faiz oranları düştükten sonra talep nedeniyle fiyatlar yükselir ve bu rakamlara bir yer bulamayız’ endişesiyle satın alma yaptı.

STOKLAR ERİYECEK

Beyaz Group İnşaat Yönetim Kurulu Eş Başkanı Samet Beyaz:

Son gelen rakamlar konut almak için bekleyen kesimin hareketinin devam ettiğini gösteriyor. Bu yıl atılacak birtakım adımlarla kentsel dönüşümün hızlandırılması, yatırımcı tarafında teşviklerle daha çok projenin temelinin atılması ve faizlerin düşmesiyle de daha çok kişinin konut sahibi olması mümkün. Yakın dönemde krediye ulaşmanın biraz daha kolaylaşmasıyla stokların erime sürecine gireceğini bekleyebiliriz.

Haberle İlgili Daha Fazlası