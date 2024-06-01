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Haberler > Ekonomi > Kripto para ATM’leri kapanıyor! Terörizmin finansmanında en riskli alan olarak görülüyor

Kripto para ATM’leri kapanıyor! Terörizmin finansmanında en riskli alan olarak görülüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kripto para ATM’leri kapanıyor! Terörizmin finansmanında en riskli alan olarak görülüyor
Tbmm, Kripto, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kripto paralara yönelik teklifin yasalaşmasıyla Türkiye’de yerleşik ATM cihazları üç ay içerisinde kapatılacak.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA -  TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen kripto teklifin yasalaşması hâlinde Türkiye’de yerleşik ATM ve benzeri elektronik işlem cihazları üç ay içerisinde kapatılacak. Buna rağmen işlemlerine devam eden ATM’lerin ruhsatları iptal edilecek.

Komisyonda Türkiye’ye gelen turistlerin ellerindeki kripto varlıklarını ATM’lerde bozmasını sağlayabilecek uygulamaya devam edilmesi gerektiği yönünde itirazlar gelirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri turistler ve yurt dışından gelenlerle ilgili konuya ikincil düzenlemelerde yer verileceğini söyledi.

MASAK Başkanı Hasan Kaymak ise nakitten kriptoya, kriptodan nakde dönüş imkânı veren ATM’lerin terörizmin finansmanı bağlamında riskli araçlar olduğunu söyledi. Coin ATM Radar verilerine göre; Türkiye’de 9’u İstanbul’da olmak üzere, toplam 15 kripto para ATM veya veznesi bulunuyor. Ayrıca, dünya çapında 70 ülkede 37 bin 973 kripto para ATM’si yer alıyor. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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