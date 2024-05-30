Kriptoda ‘bekle-gör’ piyasası! Yükseliş ne zaman?

Çeyrek altın bir ay sonra 4 bin TL'nin altında! Piyasalar iki kritik veriyi bekliyor

Çeyrek altın bir ay sonra 4 bin TL'nin altında! Piyasalar iki kritik veriyi bekliyor

Kripto para piyasalarında Ethereum rüzgârının ardından durulma yaşanıyor. 30 Mayıs Bitcoin fiyatı 67 bin 800 dolar ve Ethereum fiyatı 3750 dolara yakın seyrediyor. BTC için 66 bin ve ETH için 3600 doların üzerinde “kalıcılık” önemsenirken; yeni bir yükseliş dalgası için veri ve haber akışı etkili olacak. Bu anlamda yarın açıklanacak ABD çekirdek enflasyon verisi ve Ethereum ETF’lerinin tam onay süreci yakından izleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para piyasalarında Ethereum rüzgârının ardından fiyatlarda bir miktar geri çekilme ve desteklerde dengelenme çabası dikkat çekiyor. FED cephesinden gelen “şahin” tonajlı mesajlar ve dolar endeksinde yukarı yönlü hareketlilik, ETF girişleri tarafında alım iştahını düşüyor. Bu etkiyle birlikte fiyatlarda yükseliş ivme kaybetse de belli desteklerde “bekle-gör” piyasası öne çıkıyor.

İlgili Haberler Döviz kıpırdamadan net rezerv artıyor! 70 milyar dolarlık operasyon

BTC YORUM VE HEDEF FİYAT

30 Mayıs Bitcoin fiyatı TSİ sabah saatlerinde 67 bin 800 dolara yakın seyrediyor. Fiyatlar 21 Mayıs’ta görülen 71 bin 300 dolar seviyesinin %4,70 gerisinde bulunuyor. BTC’de 5 günlük ortalama 68 bin 300 dolar ve 22 günlük ortalama 66 bin 300 dolardan geçiyor. Kısa vadede yükselişin destek bulması için 69 bin 500 dolar üzerinde kalıcılık sağlanmasının önemine işaret ediliyor.

ETH YORUM VE HEDEF FİYAT

30 Mayıs Ethereum fiyatı 3750 dolara yakın seyrini sürdürüyor. Fiyatlar, 27 Mayıs’ta görülen 3970 dolar seviyesinin %5,55 altında konumlanıyor. ETH’ta 5 günlük ortalama 3890 dolarda bulunurken; 22 günlük ortalamanın henüz 3400 dolarda olduğu dikkat çekiyor. ETH fiyatında da 4000 dolar direnci psikolojik bir seviye olarak ilk hedef konumunda bulunuyor.

BU VERİLERE DİKKAT!

Bugün ABD’de açıklanacak büyüme verisi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları FED politikaları için dikkatle takip edilirken; bu anlamda yarın gelecek çekirdek enflasyon verisi daha kritik önem taşıyor. FED yetkililerinin “faiz artışından” dahi bahsetmeye başlaması, TÜFE’nin ülkede yüzde 3 ve üzerinde “yapışkan olma” riskinden kaynaklanıyor. Bu sebeple enflasyonist baskılarda yaşanabilecek gerilemenin, dolar endeksi ve ABD faizlerinde de geri çekilmeyi destekleyeceğinden, kripto paralara pozitif yansıyabileceği ifade ediliyor.

ETHEREUM ETF TAM ONAY NE ZAMAN?

Kripto Para Piyasaları Uzmanı Helin Çelik, “Son dönemde Ethereum daha fazla konuşuluyor. Ethereum ETF’leri, ABD’de sürpriz bir şekilde ön onayı aldı. İlgi biraz daha Ethereum’a kaydı. Özellikle son iki haftalık periyotta ETH, BTC karşısında daha pozitif seyrediyor. Ancak tam ETF onayı, birkaç haftayı bulabilir. BTC tarafında ise yatırımcıların son günlerde hesaplarını soğuk cüzdana taşıdığı görülüyor. Bu da işlem hacminde bir miktar gerilemeyi destekliyor. BTC’de 66 bin dolar seviyesi aşağıda kritik.... Yukarıda ise 70 bin doların üzerinde kalıcı olması önemli. Cuma günü ABD’de çekirdek enflasyon rakamları gelecek. Bu veri, dolar ve FED politikaları için dikkatle izlenecek” ifadelerini kullandı.