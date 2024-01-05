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    Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine kilitlendi

    ABD’de aralık ayında tarım dışı istihdamın yavaşlaması bekleniyor. Hisse senetleri kritik veri öncesi satış baskısı altında kalırken, altın fiyatları 3 haftalık yükselişin ardından düşüyor. Dolar ise küreselde gücünü koruyor.

    Küresel piyasalar ABD&#039;nin tarım dışı istihdam verisine kilitlendi
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ABD işgücü piyasasından gelen toparlanma sinyalleri, Fed faiz indirimi beklentilerinin boyutunu küçültürken hisse senetleri endeksleri de buna paralel kayıp yaşıyor. MSCI Dünya endeksi perşembe günü de kayıp yaşayarak üç gün üst üste geriledi.

    Perşembe gününü S&P 500 yüzde 0,3, Nasdaq 100 ise yüzde 0,6 ekside kapadı. Böylece S&P 500 kayıplarını dördüncü güne, Nasdaq 100 ise beşinci güne taşımış oldu. İki endeksin vadelileri sabah saatlerinde yatay seyretti.

    Asya Pasifik bölgesinde ise piyasalar karışık seyretti. Japon hisseleri, yenin zayıflamasıyla destek bulurken, Hong Kong ve Güney Kore hisseleri düştü.

    Dolar ise, ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde yükselişe geçti. Bloomberg Dolar Endeksi yüzde 0,1 artarak 1.226 puana çıktı.

    ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNDE YAVAŞLAMA BEKLENİYOR

    Fed’in faiz kararlarında belirleyici olacak yılın ilk önemli verisi olan ABD tarım dışı istihdamı bugün açıklanacak.

    Gözler Fed’in faiz patikasında belirleyici rol oynayacak yılın ilk önemli verisi olan ABD tarım dışı istihdamına çevrildi.

    Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi Amerikan ekonomisinin aralık ayında 175 bin tarım dışı istihdam ürettiği yönünde.

    Kasım ayındaki 199 binlik gerçekleşmeden aşağıda bir seviyeyi işaret eden bu beklenti, işgücü piyasasının faiz artışları sonucu daha da soğuduğu öngörüsünü yansıtıyor.

    Aralık ayında 140 bin ile medyan beklentinin altında tahminde bulunan Bloomberg Economics ekonomistlerine göre işgücü piyasası sadece belli başlı iş kollarında güçlü kalacak.

    İŞSİZLİĞİN ARTMASI BEKLENİYOR

    Aralarında Anna Wong ve Stuart Paul’un da olduğu Bloomberg ekonomistlerine göre kamu, sağlık ve eğlence-konaklama sektörleri istihdama öncülük eden sektörler olacak.

    Ekonomistler perakende, imalat, finans sektörlerinde ise istihdam kaybı bekliyor. 2024’te işsizlik oranının sürekli bir şekilde artacağını öngören ekonomistler bu sürecin hızlı seyretmesi durumunda erken bir faiz indiriminin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

    Bloomberg anketinde işsizliğin yüzde 3,7’den yüzde 3,8’e yükselmesi bekleniyor. Ortalama saatlik ücretlerin de istihdam temposundaki yavaşlamaya paralel olarak yıllık yüzde 4 büyümeden yüzde 3,9 büyümeye gerilemesi tahmin ediliyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Küresel PiyasalarAbdTarım Dışı Istihdam
    Haberler > Ekonomi > Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine kilitlendi
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