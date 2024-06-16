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Madeni 5 TL'ler piyasaya çıkıyor! Tarih belli oldu

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Madeni 5 TL&#039;ler piyasaya çıkıyor! Tarih belli oldu

Ekonomi Haberleri

Madeni para olarak tedavüle çıkan 5 TL'lerin piyasaya çıkış tarihi belli oldu. Madeni 5 TL'ler Kurban Bayramı'ndan 1 hafta sonra Merkez Bankası tarafından piyasaya sürülecek.

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de tedavüle çıkacağı duyurulan madeni 5 TL için beklenen haber geldi. Darphane tarafından basımı gerçekleşen madeni 5 TL'nin basılacağı tarih belli oldu.

PİYASAYA NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Hürriyet'te yer alan habere göre, madeni 5 TL'leri dağıtıma hazırlayan Merkez Bankası, Kurban Bayramı'ndan sonraki hafta içerisinde şubeler aracılığıyla paraların piyasaya sürümünü gerçekleştirecek.

MADENİ 5 TL'LER BASILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre; 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun uyarınca, Bakanlığa bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce 5 TL değerindeki madeni paralar basıldı.

TÜRKİYE YÜZYILI LOGOSU DİKKAT ÇEKİYOR

Basılan paranın çapı 28,15 milimetre, kalınlığı ise 1,70 milimetre olacak. Paranın ağırlığı ise 8.25 gram olacak. Paranın ön yüzünde, dış halkada sekiz köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılacak. Halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldız yer alırken ortada Türkiye Yüzyılı logosu yer alacak.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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