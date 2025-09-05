Merkez Bankası 11 Eylül'de açıklayacak! İşte ekonomistlerin faiz tahmini
Merkez Bankası'nın 11 Eylül'de açıklayacağı faiz kararı merakla bekleniyor. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, 200 baz puanlık faiz indirimi olacağı görüşünde. Ekonomistlere göre faiz yüzde 43'ten yüzde 41'e çekilecek.
AA Finans'ın TCMB'nin 11 Eylül Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
200 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLENTİSİ
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 18'i politika faizinde 200 baz puan, 3'ü 250 baz puan ve 5'i 300 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti. Ekonomistlerin eylül ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 200 baz puan indirilerek yüzde 41'e çekilmesi yönünde oldu.
YIL SONU FAİZ TAHMİNİ
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 oldu. Temmuz ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 300 baz puan indirilerek yüzde 43'e çekilmişti.
