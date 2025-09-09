Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > MİA uyardı 'enerji güvenliği' OVP’de

MİA uyardı 'enerji güvenliği' OVP’de

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MİA uyardı &#039;enerji güvenliği&#039; OVP’de
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Millî İstihbarat Akademisi, Avrupa’da yaşanan elektrik kesintilerini hatırlatarak Türkiye’nin de benzer risklere karşı hazırlıklı olması gerektiği yönünde uyarı yapmıştı. Uyarının ardından OVP'de enerji güvenliği, programın en önemli başlıkları arasında yer aldı.

Emrah Özcan ANKARA- Millî İstihbarat Akademisi (MİA), Avrupa’da yaşanan elektrik kesintilerine dikkat çekerek Türkiye’nin de benzer risklere karşı hazırlıklı olması gerektiği yönünde uyarılarda bulunmuştu. Dün açıklanan OVP’de enerji güvenliği, programın en önemli başlıkları arasında yer aldı.

MİA, enerji güvenliğinin sadece teknik bir konu değil, doğrudan ulusal güvenlik meselesi olduğunu, enerji depolama sistemleri ve şebeke ekipmanlarında dışa bağımlılığın azaltılması, yerli üretim kabiliyetinin artırılmasını önermişti.

OVP’de ise bu öneriler somut bir şekilde yer buldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Elektrikli tırlar için altyapı oluşturuluyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Elektrikli tırlar için altyapı oluşturuluyor - EkonomiElektrikli tırlar için altyapı oluşturuluyorOkullara 120 bin hademe! MEB hazırlıklarını tamamladı - EkonomiOkullara 120 bin hademe!Kriptoda dünya şampiyonuyuz: Kısa yoldan zengin olma hayali! - EkonomiKısa yoldan zengin olma hayali!Yurt dışına çıkış harcı yükseltildi! Yeni rakam Resmi Gazete'de - EkonomiYurt dışına çıkış harcı yükseltildi!İhracattan büyümeye, tarım ve gıdadan enflasyonda düşüşe: İş dünyası OVP’yi nasıl değerlendirdi? - Ekonomiİhracattan büyümeye, tarım ve gıdadan enflasyonda düşüşe: İş dünyası OVP’yi nasıl değerlendirdi?THY 8 ayda 60 milyondan fazla yolcu taşıdı - EkonomiTHY 8 ayda 60 milyondan fazla yolcu taşıdı
Sonraki Haber Yükleniyor...