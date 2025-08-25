Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Uygulanmasına İlişkin Genelge'de değişikliğe gitti. Buna göre, genelgenin 2'nci maddesine eklenen fıkra ile gerçek kişi işleten adına düzenlenecek poliçelerin primlerinin tespitinde, kullanım türü aynı araç grubunda 5 (dahil) araca kadar özel, 5 araçtan sonra ise tüzel kişi olarak dikkate alınacak. Ancak, İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti ile İştigal Eden İşletmeler İçin Kısa Süreli Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Sözleşmesi Düzenlenmesine İlişkin Genelge kapsamında düzenlenen kısa süreli poliçelerde bu fıkra hükmü uygulanmayacak.

REFERANS DETAYI...

3'üncü maddede yapılan değişiklikle, trafik sigortası poliçesi düzenlenirken referans alınabilecek poliçeler için yeni kurallar belirlendi. Buna göre, yürürlükte olan poliçe, vadesinin sona ereceği tarihin 14 gün öncesinden itibaren aynı araç için yapılan yenileme teklifleri hariç olmak üzere, referans gösterilemeyecek. Poliçe aynı araç grubuna ait poliçe için referans gösterilebilecek.

Yürürlükteki poliçenin vadesi içerisinde yeni edinilen araç için yeni araca referans gösterilmeksizin poliçe düzenlenmesi durumunda ve mevcut aracın poliçesinin genelge hükümlerine göre sonlandırılması halinde sonlandırılan poliçe bir sonraki yenileme döneminde düzenlenecek poliçeye referans gösterilebilecek. Mevcut ve yeni araç poliçelerine gelen tüm hasarlar basamak hesabında ayrıca dikkate alınacak.

HER POLİÇE YALNIZCA BİR DEFA REFERANS GÖSTERİLEBİLECEK

Yeni poliçenin sona erme tarihinden itibaren 10 yıldan daha eski poliçeler referans gösterilemeyecek ve her poliçe yalnızca bir defa referans olarak gösterilebilecek. Birden fazla referans gösterilebilir poliçe bulunması halinde ise sigortalı lehine en avantajlı olan poliçe dikkate alınacak.

HASAR BİLDİRİMİ DURUMU

4'üncü maddenin 1'inci fıkrasına eklenen bent ile de trafik sigortası poliçesi düzenlendikten sonra referans poliçeye ilişkin hasar bildirimi yapılması durumunda, bir sonraki yenileme döneminde tanzim edilecek poliçenin basamağı söz konusu hasar bildirimi dikkate alınarak tespit edilecek.

Genelge, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.