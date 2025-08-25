Faizde 800 puanlık indirim! İş Bankası Genel Müdürü'nden çarpıcı tahmin



Merkez Bankası 27 Temmuz tarihinde faizde 300 baz puanlık indirime gitmişti. Böylece politika faizi yüzde 49'dan yüzde 46'ya çekildi. Merkez'in faiz indirimlerine devam edip etmeyeceği merak edilirken, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan dikkat çeken bir tahmin geldi. Aral, yıl sonu enflasyon ve faiz beklentilerini açıkladı.

"YIL SONUNDA ENFLASYON YÜZDE 28,5-29,5 ARALIĞINDA OLABİLİR"

Makroekonomiye ilişkin yıl sonu tahminlerine de değinen Aral, "Yılın kalan dönemine dair aylık enflasyon projeksiyonunu yaptığımızda, bu yılın şartlarına göre olası enflasyonist etkileri dikkate aldığımızda ve dünyada da makro düzeyde konuştuğumuz enerji fiyatlarında, gıda fiyatlarında sıra dışı bir gelişmenin olmadığını varsaydığımızda yıl sonunda enflasyonun yüzde 28,5-29,5 bant aralığında bir yerde olabileceğini söyleyebilirim." dedi.

"800 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİM ALANI..."

TCMB'nin 3. Enflasyon Raporu’ndaki söylemlerinde de vurguladığı gibi şahin duruşu devam ettirdiğini belirten Aran, "Merkez Bankası'nın yılın kalanında 800 baz puanlık bir faiz indirimi alanı olduğunu düşünüyorum. Politika faizinin yıl sonunda yüzde 35 seviyesine kadar inmesi, 6 puanlık bir reel faizle önümüzdeki seneye giriş anlamı taşıyor. Bu alanın tümünü gerçekten kullanır mı, kullanmaz mı, nasıl değerlendirir elbette veriye ve gelişmelere dayalı olarak göreceğiz ama bende bu alanı kullanacakmış izlenimi oluşturan unsur, rezervlerindeki güçlü artış ve sanayideki daralma." ifadelerini kullandı.

"3. ENFLASYON RAPORUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER SON DERECE İSABETLİ"

Hakan Aran, Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahminleriyle hedeflerini ayırmasını da aslında yönetişim kalitesi ve Merkez Bankasının etkinliğini, gücünü, hesap verilebilirliğini artırması anlamında çok kıymetli bulduğunu vurguladı.

Raporda ortaya konulan ara hedef ve tahminlerin para politikası açısından gelecek yılı daha öngörülebilir duruma getirdiğini belirten Aran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Globalde ve tüm gelişmekte olan ülkelerde hareketlilik varken, bölgesel ve yerel anlamda da gelişmeler oluyorken 2027 ile ilgili olan tahminler de 2026 içinde revize edilmeye ihtiyaç duyulur. Hiçbir zaman bu tarz dinamik bir ortamda 2027’yi net olarak öngöremeyiz. Reel sektör, bankalar, finans kesimi dahil herkesin takdir ettiği ara hedefler yaklaşımını, beklentilerin doğru şekillenmesine yardımcı olacak, para politikasının etkinliğini artıracak, dezenflasyon sürecinin başarıya ulaşmasını sağlayacak çok önemli bir unsur olarak görüyorum. Raporda yapılan değişikliklerin de son derece isabetli ve yerinde olduğunu düşünüyorum."