Petrol ve altın sakinleşti! BİST 100 düştüğü gibi yükseldi

Piyasalarda son dakika! İsrail-İran geriliminin ilk saatlerindeki sert fiyatlamalar, akşam saatlerinde sakinleşti. BİST 100 endeksi en düşük 9.065’i gördükten sonra toparlanarak yönünü yukarı çevirdi ve 9.311’den kapandı. Gün içinde en yüksek 78,45 doları test eden petrol 73,50 dolara geriledi. Ons da 3.447 dolardan dönüşe geçti ve 3.427 dolara çekildi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda oldukça hareketli bir hafta geride kaldı. Haftanın son işlem gününe kadar daha çok ekonomik verilerden ve gelişmelerden etkilenen piyasalar, bugün İsrail’in İran’a saldırı düzenlemesiyle sallandı. Haftanın en önemli gelişmesi olarak öne çıkan bu saldırılarla birlikte, piyasalarda jeopolitik riskler hızla arttı. Petrol, altın ve borsada sert hareketler yaşandı.

ABD VERİLERİ VE TRUMP POLİTİKALARI

Bu hafta ekonomik veriler tarafında ise ABD TÜFE ve ÜFE oranları, tahminlerin altında kaldı. Böylece “güvercin FED” beklentileri öne çıktı. ABD Başkanı Donald Trump da tarifelerle ilgili olarak “iki hafta içinde ülkelere gümrük oranlarını içeren anlaşma mektupları göndermeyi planladıklarını” bildirdi. Bu gelişme de ABD varlıklarından kaçışı hızlandırdı ve dolar endeksi zayıflarken, Euro tarihi zirveye yöneldi.

BU HAFTA HANGİ YATIRIM NE KADAR YÜKSELDİ?

Yatırım araçlarının (TSİ 18:10 itibarıyla) son fiyatları ve haftalık getirileri şöyle gerçekleşti:

-Dolar: 39,42 TL (%0,63)

-Euro: 45,56 TL (%1,89)

-Gram altın: 4.340 (%3,90)

-Borsa (BİST 100): 9.311,88 (%-1,87)

-Para Piyasası Fonları: %0,37

-Borçlanma Araçları Fonları: %0,52

ONS ALTIN %3,55 YÜKSELDİ

Bu arada küresel piyasalarda ons altın fiyatında işlemler, akşam saatlerinde 3.427 dolardan devam ediyor. Jeopolitik risklerden etkilenen ve güvenli liman alımlarından destek bularak yükselen ons altın bu hafta %3,55 prim yaptı. Dolardaki zayıf seyir de altın fiyatları için katalizör olmaya devam ediyor.

PETROL %10,30 PRİM YAPTI

Orta Doğu’daki gerilim petrolde arz endişelerini de artırdı. Brent petrolde işlemler akşam saatlerinde 73,50 dolara yakın seyrederken haftalık prim %10,50’yi buldu. Petrol son olarak 3 Ekim 2022 haftasında %15,29 yükselmişti. Bu hafta gerçekleşen prim, son 32 ayın da en yüksek haftalık yükselişine işaret etti.

PİYASALAR SAKİNLEŞTİ

Bu arada İsrail-İran geriliminin ilk saatlerinde yaşanan sert fiyatlamalar, akşam saatlerinde bir miktar sakinleşti. Brent petrol gün içinde en yüksek 78,45 doları test etti. Ons altın 3.447 dolardan dönerken, BİST 100 endeksi en düşük 9.065’i gördükten sonra toparlanarak yönünü yukarı çevirdi.