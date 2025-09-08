Rekor kırdı! Merkez Bankası rezervleri ilk kez bu seviyede

Merkez Bankası rezervleri 29 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 30 milyon dolar yükseliş göstermiş ve 178 milyar 357 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.

REZERVLER İLK KEZ 180 MİLYAR DOLARI AŞTI

Rezervlerdeki artış bir sonraki haftaya da taşındı. 5 Eylül haftasında rezervler 1,88 milyar dolar daha arttı. Böylece rezervler tarihte ilk kez 180 milyar doları aştı.

Rezervler 180,2 milyar dolarla rekor tazeledi.