Rönesans Gayrimenkul'den yeni nesil AVM’ye 150 milyon dolarlık yatırım

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ / İZMİR - Rönesans Holding’in ticari gayrimenkul geliştirme ve yatırım şirketi Rönesans Gayrimenkul Yatırım (RGY), bünyesinde bulunan 12 AVM’de ‘sürdürülebilirlik’ alanına odaklandı.

Sürdürülebilirliği ‘sorumluluk’ değil, ‘zorunluluk’ olarak gördüklerini anlatan Rönesans Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Yağmur Yaşar, RGY portföyünde yer alan 15 varlığın tamamının; sağlık, konfor, su ve enerji tüketimi, malzeme, kirlilik yönetimi, arazi kullanımı ile ekoloji kriterlerini değerlendiren BREEAM In-Use ‘Outstanding’ sertifikasına sahip olduğunu ve bu seviyeye dünya genelindeki binaların yalnızca yüzde 1’inin ulaşabildiğine dikkat çekti.

Yaşar, “Bu sertifika, sürdürülebilirliği sadece bina için değil, işletme ve yönetim anlayışı olarak da değerlendiriyor” dedi.

İZMİR'E RES, KIRŞEHİR'E GES...

16 bin 500 kişiye doğrudan ve dolaylı olarak istihdam sağladıklarını kaydeden Yaşar, önceliklerinin toplumsal cinsiyet eşitliği olduğunu, hem yönetim kurulunda hem de merkez ofiste kadın-erkek oranını eşitlediklerini söyledi. Öz tüketime dönük yeşil enerji projeleriyle, tüm AVM’lerdeki elektrik ihtiyacını tamamen yeşil, karbon sıfır olarak karşılamak istediklerini de sözlerine ekleyen Yağmur Yaşar, “2017 yılından 2024 yılına kadar birim inşaat alanı başına ortak alan enerji tüketimlerini ve buna bağlı karbon emisyonlarını yüzde 54,9 azalttık. İzmir’de rüzgâr, Kırşehir’de ise güneş santrali projelerimiz var. Bu projeleri Rönesans Enerji ile hayata geçireceğiz. İzinleri alındı. Bu iki projeyle, 2026 yılında bütün AVM’lerimizdeki elektrik tüketimini tamamen yeşil enerjiyle karşılayacağız” diye konuştu.

YENİ NESİL AVM'DE HARCAMA %50 FAZLA

Doluluk oranlarının yüzde 98,7 olduğuna işaret eden Yaşar, “Bu, sektörümüzde zaten olabilecek en iyi seviye. 12 AVM’mizdeki 2.000 mağazanın yaklaşık 150’sini her yıl sürekli olarak değiştiriyoruz. Yeni jenerasyon AVM’lerimizde bahçeler, insanların sosyalleşeceği mekânlar, etkinlik-aktivite alanları var. Bu dönüşüm cirolara da yansıyor. Kişi başı harcama bu tür merkezlerde standart kapalı AVM’lere göre yüzde 50 kadar yüksek. Yeme-içme alanlarında fritöz sıcaklıklarını 180 derecede tutuyoruz çünkü 200 derece üstü kanserojen oluyor. Yani AVM’lerimizde patates kızartmasının yağının derecesine kadar detaylara hâkimiz” ifadelerini kullandı.

ANTALYA SEKİZİNCİ İL OLACAK

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Samsun’da bulunan Optimum, Hilltown ve Piazza markalı AVM’lerinin yanı sıra Maltepe Park ve Kozzy AVM’leriyle hizmet veren Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın portföyünde RönesansBiz Küçükyalı, Hilltown Ofis, Piazza Ofis ve Maltepe Park Ofis de bulunuyor. Yağmur Yaşar, yakın dönem planlarını şu şekilde açıkladı:

İstanbul’da Maltepe Park AVM ve Ofis’in bulunduğu parselde, iki bloku konut, iki bloku ofis ve 15 adet ticari üniteden oluşan Maltepe Park projemizin inşaatı devam ediyor. Bunun yanı sıra Antalya Konyaaltı’nda orta vadede portföyümüzdeki üçüncü Hilltown olacak bir AVM projesi geliştirmeyi planlıyoruz. Söz konusu projeyle Antalya, Rönesans Gayrimenkul’ün faaliyet gösterdiği sekizinci il olacak. Bu proje için yaklaşık 150 milyon dolarlık bir yatırım öngörüyoruz. Ümraniye’de bulunan ve 23 bin metrekare büyüklüğündeki arsamızda da konut veya ofis projesi geliştireceğiz.

MAĞAZA BAŞINA GÜNLÜK CİRO 175 BİN TL

2018’de 100 bin liralık satış yapan bir mağaza 13-14 bin lira kira ve ortak alan öderken, bugün bunun 9 bin liraya düştüğünü belirten Yaşar, perakendecinin en önemli probleminin kira değil; tedarik, personel, stok maliyeti, işletme sermayesi olduğunu vurguladı. Haziran’da kiracıların cirosunun 10,5 milyar TL’yi geçtiğini açıklayan Yaşar, “Geçen yıla göre yüzde 35 büyüme var. Ortalama bir mağaza için günlük 175 bin TL’ye geliyor, 4.400 dolar. Hem ciro hem de tüketim anlamında Avrupa seviyesine yaklaştı” dedi.

GELİRLER 2 YILDA AVRO BAZINDA %62 ARTTI

Halka arz sonrası finansal durumu değerlendiren Rönesans Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi Sercan Yüksel, “Söz konusu dönemde operasyonel kâr (FAVÖK) rakamımız enflasyonun üzerinde yüzde 11 artarak 1,8 milyar TL’ye, avro bazında yüzde 37’lik bir artışla 46,1 milyon avroya yükseldi. Bu rakam, operasyonel kârda 2025 yılı için bütçelediğimiz 180 milyon avro seviyelerine ulaşabileceğimize işaret ediyor. Son iki yılda gelirlerimizi avro bazında yüzde 62 artırdık” açıklamasını yaptı.