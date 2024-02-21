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    • Haberler > Ekonomi > Sıfır araç alanlar bu detaya dikkat: İndirim isteyebilir, aynısıyla değiştirebilirsiniz! 2 yıl süreniz var

    Sıfır araç alanlar bu detaya dikkat: İndirim isteyebilir, aynısıyla değiştirebilirsiniz! 2 yıl süreniz var

    Düzenleyen: / Kaynak: ATV Haber
    - Güncelleme:
    Sıfır araç alanlar bu detaya dikkat: İndirim isteyebilir, aynısıyla değiştirebilirsiniz! 2 yıl süreniz var
    Ekspertiz, Sıfır Araç, Hatalı Araç, Haber

    Ekonomi Haberleri  / ATV Haber

    Son dönemde üretim hızının artması nedeniyle, hiçbir kusuru olmaması gereken sıfır araçlarda hatalar çıkabiliyor. Bu durum çoğunlukla ikinci el araç sahiplerinin almaya gittiği ekspertiz raporunu daha da önemli hale getiriyor. Uzmanlar sıfır araç alanların de "Ne olur ne olmaz" diyerek ekspertize gitmesi gerektiğini belirtiyor. Peki yeni alınan sıfır araç hasarlı çıkarsa sürücü ne yapmalı? Bu konuda vatandaşın ne gibi hakları var? Uzmanlar tek tek açıkladı.

    Sıfır araçlarda hasarlı, boyalı, iç aksamı paslı ya da parçaları hatalı ürün sayısı gün geçtikçe artıyor. Bayilerden sapasağlam bir araç almak isteyen vatandaşlar, araçlarının sorunlu çıkması halinde resmen ortada kalıyor. Firmalar, hatalı araçlarla ilgili sorumluluk almayı reddederken, uzmanlar böyle bir durumda tüketicinin bazı hakları olduğunu belirtiyor. İşte detaylar...

    BAYİLER KÂR AMACIYLA KUSURLU ARAÇ SATIYORLAR

    Konuyla ilgili ATV Haber'e konuşan ekspertiz uzmanı Fatih Çelik, sıfır araçlarda taşıma esnasında ya da bayilere sevk sırasında hasarlar oluşabildiğini belirtti. Çelik, "Bazı müşterilere bilgi verilerek, bazı müşterilere bilgi verilmeksizin bayi daha yüksek kâr marjı gütmek amaçlı kusurlu olarak satabiliyor" dedi.

    Sıfır araç alanlar bu detaya dikkat: İndirim isteyebilir, aynısıyla değiştirebilirsiniz! 2 yıl süreniz var

    Sıfır araçların hasarlı çıkması halinde ise, değer kaybı ikinci elden bile fazla oluyor. Bu nedenle uzmanlar, böyle bir problem yaşamamak için sıfır aracı ilk olarak ekspertize götürmenin önemine değiniyor.

    HUKUK YOLLARI 2 YIL BOYUNCA AÇIK

    Aldıkları sıfır araç kusurlu çıkan vatandaşların hukuk yoluna başvurabileceğini belirten Avukat Mustafa Zafer, izlenecek yol haritasını paylaştı. Zafer, arabada kusur olması halinde müşterinin, malın tesliminden itibaren, 2 yıllık zaman aşımı süresinde hukuki süreç başlatabileceğini belirtti.

    Sıfır araç alanlar bu detaya dikkat: İndirim isteyebilir, aynısıyla değiştirebilirsiniz! 2 yıl süreniz var

    İNDİRİM, ONARIM VE MALIN DEĞİŞİMİ HAKKI VAR

    Zafer, bir malın ayıplı olmasının tespitinden sonra tamamıyla tüketiciye ait hakları sıraladı. Buna göre tüketici sözleşmeden dönme, satış bedelinde indirim isteme, ücretsiz onarım isteme veya malın aynısıyla değiştirilmesini isteme haklarına sahip.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: ATV Haber
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