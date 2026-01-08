Son gelişmeler beklenti oluşturdu! Tüm emeklilere zam yapılacak mı? Refah payı verilecek mi? Asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına yapılan artışların ardından, en düşük emekli aylığına yönelik düzenleme yeniden gündeme geldi. Yaklaşık 4 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren kanun teklifi için ekonomi yönetimi bir araya geldi. Yeni düzenleme kararı vatandaşlarda beklenti oluşturdu. Peki, tüm emeklilere zam yapılacak mı? Emeklilere Refah payı verilecek mi?



Yıl sonu enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ilk 6 ayı için alacağı zam oranı da belli oldu. Toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 18,6, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına ise yüzde 12,19 oranında artış yapıldı.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK? Bu oranlar doğrultusunda herhangi bir ek düzenleme yapılmaması hâlinde, en düşük emekli maaşı yüzde 12,19 zamla 18 bin 938 lira olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 4 MİLYON KİŞİYİ ETKİLİYOR Ekonomi yönetimi en düşük emekli aylığına ilişkin değerlendirme yapacak. Mevcut olarak 4 milyon civarında emekli en düşük maaş kategorisinde yer alıyor.

EMEKLİLERE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ? AK Parti kaynakları, yüzde 12,19’luk zamma rağmen maaşı 18 bin 938 liranın altında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yasal düzenleme yapılarak, bu durumda olanların maaşının da 18 bin 938 liraya tamamlanacağını, bunun dışında herhangi bir refah payı verilmesinin düşünülmediğini dile getirdi.

REFAH PAYI TALEBİNDE BULUNMUŞTU Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci aralık ayının başında refah payı taleplerini yinelemişti. Kahveci şu ifadeleri kullanmıştı: "Refah payı talebimizin bir ayrıcalık değil, zorunlu bir ihtiyaç olduğu açıkça anlaşılmıştır. Enflasyon farkı da ortaya çıktığı anda hiçbir gecikmeye mahal bırakılmaksızın maaşlara yansıtılmalıdır. Seyyanen zam uygulamasıyla kamu görevlileri arasındaki ücret adaletsizlikleri giderilmeli, aynı görevi yapan çalışanlar arasında statü kaynaklı uçurumların büyümesine izin verilmemelidir. Mevcut ekonomik şartlarda kamu çalışanlarının bugünkü maaşlarla ayakta kalabilmesi mümkün değildir. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmelerinde mutlaka memur ve emeklilerin gerçek ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte düzenlemelere yer verilmelidir."

