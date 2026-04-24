Albayrak Grubu, Albayrak Finans ile tasarruf finansman sektörüne giriş yaptı. Geçtiğimiz yılın temmuz ayında kurulan ve ilk şubesini aralık ayında faaliyete geçiren şirket, kısa sürede 20 şubeye ulaştı.

ÖMER TEMÜR - Vatandaşlara ev, araç ve iş yeri alımlarında yeni nesil finansman çözümleri sunan şirket sektörde bir ilk olarak çiftçinin traktör alımlarına büyük kolaylık sağlıyor.

Albayrak Finans Genel Müdürü Mustafa Çetin, yüksek faiz oranlarının tasarruf finansman sistemine olan ilgiyi artırdığını belirterek, “Şu an bu alanda faaliyet gösteren 9 firma var ve sektöre girmek artık hiç de kolay değil. Sistemimiz tamamen faizsiz çalışıyor; ne faiz alıyor ne de faiz veriyoruz. Vatandaşlarımız önce tasarruf ediyor, belirli bir birikime ulaştıklarında kalan kısmı biz finanse ediyoruz” dedi.

Traktörde faizsiz finansman dönemi

Müşterilere kuralı (çekilişli) ve kurasız olmak üzere farklı seçenekler sunduklarını vurgulayan Çetin şunları kaydetti:

“Kurasız sistemde ödeme tarihi ve tutar seçimi standartken, kuralı sistemde müşterilerimiz gruplara giriyor ve teslim tarihlerini garanti altına alıyoruz. Araçta üst limitimiz 6 milyon 250 bin TL, ev ve çatılı iş yerlerinde ise 60 milyon TL. Araçlarda yaş sınırı aramıyoruz, ekspertiz değeri bizim için yeterli oluyor. Ayrıca müşterimiz ev finansmanını araca veya aracı eve çevirme esnekliğine sahip. Finansal şirketler organizasyon ücreti olarak minimum yüzde 7 civarı bir oran alıyor; ancak 15 gün içerisinde cayma hakkını kullanan müşterilerimize yatırdıkları tutarın tamamını iade ediyoruz.”

Albayrak Finans, sadece konut ve otomobil değil, tarım sektörünü desteklemek amacıyla özel bir finansman modeli sunuyor. Çiftçilere yönelik olarak Tümosan iş birliğiyle başlatılan traktör kampanyasına değinen Çetin, “Çiftçilerimizin gelir akışlarına uygun, ödeyebilecekleri vadeler sunuyoruz. Kampanyanın daha ilk ayında beklentilerimizin çok üzerinde, ciddi bir taleple karşılaştık. Bu da faizsiz finansman modeline ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Şirketin her ay yüzde 50 büyüdüğüne dikkati çeken Çetin, sözlerini şöyle tamamladı: “Yıl sonuna kadar 40 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz. Albayrak Grubu olarak finans sektöründeki ilk yatırımımızı büyütmek ve Katılım Bankası kurmak en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor.”



