TÜİK kritik veriyi açıkladı! Sanayide çarklar dönüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisi için kritik veriyi açıkladı. Buna göre temmuzda sanayi üretimi aylık bazda yüzde 1,8 azalırken, yıllık bazda ise yüzde 5 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %0,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %5,5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %5,8 arttı.

AYLIK BAZDA SANAYİ ÜRETİMİ

Sanayi üretimi aylık %1,8 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,5 arttı.