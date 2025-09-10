Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TÜİK kritik veriyi açıkladı! Sanayide çarklar dönüyor

- Güncelleme:
TÜİK kritik veriyi açıkladı! Sanayide çarklar dönüyor
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TÜİK, temmuz ayına ilişkin "Sanayi Üretim Endeksi" verisini açıkladı. Bu göre sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisi için kritik veriyi açıkladı. Buna göre temmuzda sanayi üretimi aylık bazda yüzde 1,8 azalırken, yıllık bazda ise yüzde 5 arttı. 

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %0,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %5,5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %5,8 arttı.

TÜİK kritik veriyi açıkladı! Sanayide çarklar dönüyor - 1. Resim

AYLIK BAZDA SANAYİ ÜRETİMİ 

Sanayi üretimi aylık %1,8 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,5 arttı.

TÜİK kritik veriyi açıkladı! Sanayide çarklar dönüyor - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
