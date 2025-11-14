Tüketici Hakem Heyetlerinin kapatılacağına yönelik iddialar gündem oldu. Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan açıklamalar peş peşe geldi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Tüketici Hakem Heyetleri kapatılmıyor; aksine, yeniden yapılandırılarak güçlendiriliyor." denildi. Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Tüketici Hakem Heyetleri kapatılmıyor; aksine karar sürelerini kısaltan, hizmet kalitesini artıran ve vatandaşın hak arama yollarını güçlendiren bir yapıya kavuşturuluyor. Tüketicilerimiz tüm il ve ilçelerde eskiden olduğu gibi başvurularını yapmaya devam edebilecektir."

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan

BAKAN YARDIMCISI GÜRCAN'DAN PAYLAŞIM

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Gürcan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

"Tüketici Hakem Heyetlerinin kapatıldığına dair dile getirilen asılsız iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Ticaret Bakanlığımızın açıkladığı üzere Tüketici Hakem Heyetleri kapatılmıyor; aksine vatandaşımızın başvuru süreçlerini hızlandıran ve hizmet kalitesini artıran bir yapıya kavuşturuluyor.

Bazı muhalif çevrelerin yalan, yanlış ve iftira dolu açıklamaları vatandaşımızı yanıltmaya ve kışkırtmaya yönelik ifadelerdir ve dikkate alınmaya değer değildir.

Tüm vatandaşlarımızdan istirhamımız: Kamuoyunu yanıltmaya yönelik söylemlere değil, resmî ve doğru bilgiye itibar ediniz.

Vatandaşımız tüm il ve ilçelerde eskiden olduğu gibi başvurularını yapmaya devam edecektir."

MAHMUT EKİNCİ

