Türkiye Yerinde Dönüşüm'ü sevdi! Bakan Özhaseki projeye başvuru sayısını açıkladı

18 Aralık 2023 20:58 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 21:02

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye 6 Şubat’taki şiddetli depremlerle sarsıldı. 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken yüzbinlerce kişi evinden oldu.

Depremin üzerinden yaklaşık 10 ay geçerken yaralar hızla sarılmaya devam ediyor.

Hükümet geçici barınma sorununu çözerek tüm depremzede vatandaşları konteyner kentlere yerleştirdi.

Bir yandan kalıcı konutların yapımı devam ederken Türkiye genelinde sağlıksız yapı stoku için de harekete geçildi.

Bu kapsamda Yerinde Dönüşüm Projesi başlatıldı. Projede depreme dayanıksız konut sahiplerine büyük avantajlar sunuldu.

YERİNDE DÖNÜŞÜM’E BÜYÜK İLGİ

Projeye başvuru süreci devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki 'Yerinde Dönüşüm' projesine başvuru başvuru sayısının 250 bin 170'e ulaştığını duyurdu.

Bakan Özhaseki konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Vatandaşların bu ilgisinin ‘Yerinde Dönüşüm’ projesinin ne kadar yerinde ve doğru bir proje olduğunu gösterdiğini ifade eden Bakan Özhaseki, “Bugün itibarıyla ‘Yerinde Dönüşüm’ projemize; 210 bin konut, 40 bin iş yeri olmak üzere toplam 250 bin 170 başvuru aldık. Vatandaşlarımızın bu teveccühü, projemizin ne kadar doğru ve yerinde bir proje olduğunun net bir göstergesidir. Bu kapsamda ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen, bizlere ve projemize güvenini gösteren, her daim omuz omuza olduğumuz tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.” değerlendirmesini yaptı.

“4 KIRMIZI ÇİZGİYİ TAVİZSİZ UYGULUYORUZ”

‘Yerinde Dönüşüm’ projesinde 4 kırmızı çizgiyi tavizsiz uyguladıklarını belirten Bakan Mehmet Özhaseki, “Fay hatları ve kırıklarının olduğu alanlarda, sıvılaşmanın olduğu yerlerde, dere yatakları ve zeminin uygun olmadığı bölgelerde yapılaşmaya asla müsaade etmiyoruz. Mühendislik ve yapım işlerinde sıfır tolerans gösteriyoruz.” dedi.

“BAKANLIĞIMIZIN DENETİMİNDE VE TOKİ GÜVENCESİNDE”

‘Yerinde Dönüşüm’ projesiyle inşaatına başlanılan yapıların her aşamasının Bakanlığın denetiminde ve TOKİ güvencesinde olduğunu belirten Bakan Özhaseki, “Zemin etütleri yapılmış yerlerde, ruhsattan meskene kadar her bir safhası ‘Bakanlığımızın Denetiminde ve TOKİ Güvencesi’nde olan ‘Yerinde Dönüşüm’ ile sağlam, güvenli ve hızlı dönüşümü el birliğiyle gerçekleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.