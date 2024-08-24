Yerli uçan araba satışa çıkıyor! Fiyatı 200-250 bin dolar bandında olacak

Bilişim Vadisi’nde insanlı test çalışmaları süren yerli uçan araba AirCar ön satışa çıkıyor. İlk resmî uçuşunu ise 2025 yılında gerçekleştirmesi beklenen AirCar’a vatandaş da yatırım yapabilecek...

ÖMER TEMÜR'UN HABERİ - Uçan arabalar artık bilim kurgu olmaktan çıktı. Dünyanın birçok ülkesinde hava taksi hizmeti için havalanmaya başladılar. Togg ile elektrikli araçlarda iddiasını ortaya koyan Türkiye de yerli uçan araba AirCar ile gökyüzündeki yerini almaya hazırlanıyor. AirCar’ın yıl sonuna kadar 200-250 bin dolar arasında bir fiyattan satışa sunulması bekleniyor.

UÇUŞ ROTASI OLUŞTURULUYOR

AirCar’ın kurucusu Eray Altunbozar, Bilişim Vadisi’nde geliştirme çalışmaları süren uçan arabada insanlı testlere başladıklarını belirterek “Bugüne kadar 300’ün üzerinden uçuş testi gerçekleştirdik. 4 ay önce de insanlı testlere başladık. 10’un üzerinde insanlı uçuş gerçekleştirdik. Türkiye’de otonom araçlar için henüz regülasyon olmadığı için insansız uçuş yapamıyoruz. Eğer Sivil Havacılık Kurumu yeşil ışık yakarsa ilk resmî uçuşumuzu 2025 yılında yapmayı planlıyoruz. Şu an Sivil Havacılık Kurumu ve İGA ile birlikte uçuş rotalarının oluşturulması için çalışıyoruz. Regülasyonların yapılması durumunda otonom uçuşlar için de hazırız” dedi.

YILDA 500 ADETLİK ÜRETİM

Altunbozar, AirCar’ın tamamen otonom olarak geliştirildiğini değinerek, “7. prototipi üzerinde çalışıyoruz. İki kişilik bir araç olacak. 50 km menzile ve 90 km hıza sahip. Araç sahipleri 15 dakikalık şarj ile yarım saat uçabilecek” ifadelerini kullandı.

AirCar’ı yıl sonuna kadar satışa sunmayı planladıklarını dile getiren Altunbozar “Hedefimiz 2024 yılı içerisinde ön siparişe açmak. 2026’da ise teslimatlara başlamak istiyoruz. Fiyatı 200-250 bin dolar bandında olacak. İlk etapta yıllık 500 adetlik bir üretim ön görüyoruz. İnanılmaz talep var. Şu an satışa çıksa en az 100 araç satarız. İnsanlar bir an önce uçun araba sahibi olmak istiyor. Havacılık kurallarına göre 30 saatlik uçuş eğitime alan herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilecek” diye konuştu. Altunbozar, AirCar’ın bireysel kullanımının yanı sıra hava taksi olarak da hizmet verebileceğini bildirdi.

HALKIN OTOMOBİLİ OLACAK

Öte yandan normal vatandaş da AirCar’a ortak olabilecek. Altunbozar, AirCar Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile halka da yatırım yapma fırsatı sunduklarını belirterek şu bilgileri verdi: Fonun büyüklüğü 3-5 milyon dolar civarında olacak. Halk da 5-10 bin dolarla bu fona dâhil olabilecek. Bu yıl içerisinde yatırıma çıkacağız. Ayrıca TÜBİTAK’tan 500 bin dolar destek aldık. Yurt dışından da inanılmaz yatırım talebi alıyoruz. Özellikle ABD, Avrupa ve Dubai’den. Ancak kendi ülkelerinde yatırım şartı arıyorlar. Biz bu yatırımın ülkemizde kalmasını istiyoruz.

SİHA'LARIN MİMARINDAN CEZERİ

Uçan araba konusunda Baykar da çalışmalarını sürdürüyor. Baykar tarafından geliştirilen ve ilk uçuşunu 2020 yılında yapan Cezeri tamamen elektrikli olacak. 100 km’lik seyir hızı ve 80 km menzili ile dikkat çeken Cezeri, 8 adet pervaneli elektrikli motor ve yapay zekâ sistemleri ile donatılacak ve üç yedekli akıllı uçuş sistemine sahip olacak. Yaklaşık 1 saat havada kalma süresi olması planlanan Cezeri 1 saatte tam şarj olacak. 2.000 metre irtifaya çıkabilecek olan uçan araba 100 km/saat hıza ulaşabilecek.