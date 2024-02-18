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    Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Sürücülerin poliçe çilesi bitiyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Sürücülerin poliçe çilesi bitiyor
    Zorunlu Trafik Sigortası, Poliçe, Sigorta Şirketleri, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Yasaları hiçe sayan bazı sigorta şirketleri, uzun süredir poliçe bedeline yüzde 50'ye varan farklar çıkarıyorlardı. 6 bin TL'lik poliçeyi kesmeyen şirketler, 10 bin TL gibi yüksek fiyatlar talep ediyordu. Bunun üzerine Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) harekete geçti. Sürücülerin poliçe sorununa çare olmak için geliştirilen "Sigorta Aracıları Teklif Platformu" yarından itibaren uygulanmaya başlanacak. Platform ile poliçeye teklif vermeyen sigorta şirketleri kolayca tespit edilecek. İşte ayrıntılar...

    Zorunlu trafik sigortasında uzun süredir devam eden poliçe sorununa çözüm için geliştirilen "Sigorta Aracıları Teklif Platformu" yarından itibaren uygulanmaya başlanacak. Platform uygulaması ile sürücülerin kısa sürede ve poliçeye ulaşması hedeflenirken, teklif vermeyen şirketlerin tespiti daha kolay hale gelecek.

    SÜRÜCÜNÜN ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI ÇİLESİ BİTİYOR

    Sigorta Bilgi Merkezi nezdinde kurulan ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) usul ve esaslarını belirlediği platform uygulamasında, trafik ruhsatı olan sigorta şirketlerinin üyeliği zorunlu tutularak sisteme entegrasyonu sağlandı. 17 bin sigorta acentesinin üyelik süreci, üyelik ücreti ödeme şartı ile isteğe bağlı tutuldu.

    SEDDK'nin platformun işleyişini tebliğ ettiği genelgeye göre, sigorta şirketleri aracılık sözleşmesi bulunan acentelerle platform üzerinden organik şekilde süreçleri yürütecek. Hukuksal bağı bulunmayan sigorta şirketi ile acente arasında sadece platformda geçerli olmak üzere sözleşme yapılacak.

    Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Sürücülerin poliçe çilesi bitiyor

    Platform üzerinden yapılacak aracılık sözleşmesinde teminat mektubu sunulması ya da kefalet sigortası istenmeyecek. Sigorta şirketi, acenteye sadece tek bir şirket ile çalışılması gerektiğine ilişkin kısıtlama koyamayacak, ayrıca, acentenin müşteri portföy hakkına zarar verecek herhangi bir düzenleme yapamayacak.

    POLİÇEYE TEKLİF VERMEYEN ŞİRKETLER HIZLICA TESPİT EDİLECEK

    İki faza ayrılan teklif alma sürecinde, birinci fazda acenteler halihazırda anlaşması olan sigorta şirketlerinden platform üzerinden 10 dakikalık süre içinde teklif alacak. Sigortalının onay verdiği teklif işleme alınacak.10 dakikalık süre içinde birinci fazda teklif alamayan acenteler ikinci faza geçecek.

    Acenteler bu fazda platform üzerinden yapılan aracılık sözleşmesi yaptığı diğer sigorta şirketlerinden teklif alabilecek. Bu fazda da 10 dakika içinde söz konusu şirketler tarafından teklif verilecek ve bu teklif numaraları üzerinden şirket ekranlarından poliçe tanzim edilecek.

    Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Sürücülerin poliçe çilesi bitiyor

    Şirketler tarafından teklif verilmemesi ve verilen teklif ile gün sonuna kadar poliçe tanzim edilmemesi poliçe düzenlemekten kaçınma hali olarak kabul edilecek. Platform sayesinde teklif vermeyen şirketler hızlıca tespit edilecek.

    ACENTELERİN İŞİ KOLAYLAŞACAK

    TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levent Korkut, yarın devreye alınacak teklif platformunun, amacına uygun olarak çalışması halinde acentenin işini kolaylaştıracağını belirtti.

    Korkut, platform üzerinden yapılacak aracılık sözleşmelerine dikkati çekerek, "Genelgeye göre, şirketlerin acentelik vermemesi durumunda 3 ay boyunca yeniden başvuru yapılamaması poliçeye ulaşım açısından sorun oluşturabilir" dedi.

    Kazanılan zamanın hem acenteye hem de sektöre faydası olacağını ifade eden Korkut, uygulamada çıkabilecek sorunlarla ilgili SEDDK ile devamlı irtibatta olduklarını, sektörün gelişimi için tüm taraflarla eş güdümlü çalıştıklarını söyledi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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