Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Sektöre ilişkin güncel verilerin açıklandığı toplantıda söz alan TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir “Türk çimento sektörü olarak 2018 yılında yıllık yaklaşık 71 milyon ton klinker ve 75 milyon ton çimento üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettik. Yüzde 76’sı yerli, yüzde 24’ü yabancı sermayeli yatırımcılardan oluşan sektörümüz, üretimde Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü sırada yer almaktadır. 2018 verilerine göre yaklaşık 19 bin kişiye sağladığı doğrudan istihdam ve 614 milyon dolar ihracat geliriyle Türk çimento sektörü, gayrisafi millî hasılada önemli bir paya sahiptir. Sağladığı iş gücü ve ekonomiye katkısının yanı sıra sektörde dikkat çeken bir diğer konu ise ihracattır. 2019 yılının ilk 6 ayında çimento ihracatımız yüzde 38 artarak 5,3 milyon ton, klinker ihracatımız yüzde 116 artarak 6 milyon ton olarak gerçekleşti. Şu ana kadar en çok ihracat yapılan ülkeleri; ABD, Gana ve İsrail olarak sıralayabiliriz. Sektörümüzün toplam ihracatı bu dönem için yüzde 46 artışla 444 milyon dolar olmuştur” şeklinde konuştu.

YABANCILARA KONUT SATIŞINDA YÜZDE 77 ARTIŞ YAŞANDI

Konut sektörüyle de ilgili açıklamalarda bulunan Özdemir “2019 yılının ilk 5 aylık verilerine göre ülkemizde konut satışı yüzde 20 azalarak yaklaşık 423 bin olarak gerçekleşti. Yabancıya satışlar ise yüzde 77 artışla yaklaşık 17 bin adede ulaştı. Bu rakamın 11 bin 300 adedi İstanbul ve Antalya’da yapılan satışlardan oluşmuştur” dedi.

ÇİMENTO SEKTÖRÜNDEN KAMU BÜTÇESİNE 3,7 MİLYAR TL KATKI

Türk çimento sektörünün orta ve uzun vade stratejileriyle ülke ekonomisi ve toplumsal refah için daha fazla değer oluşturmayı hedeflediğini belirten Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık, şunları söyledi: Çimento sektörünü geleceğe taşımak için ihracat, beton yollar, atık geri dönüşümü ve insan kaynakları yönetimi olmak üzere 4 alana odaklanmamız gerektiğini düşünüyor ve her bir alana ilişkin öneriler geliştiriyoruz.

BETON YOLLAR İLE 4 YILDA BİR MARMARAY BÜTÇESİ KADAR TASARRUF

Beton yolların millî bir altyapı ve ekonomi meselesi olduğuna değinen Çalbıyık “Uluslararası araştırmalara göre yatırım maliyeti açısından bakıldığında asfalt yolların yapımı beton yolların 2 katına denk gelen bir maliyet doğuruyor. Asfaltın yıllık bakım-onarım maliyeti ise beton yolların maliyetinin 10 katına denk geliyor. Bu açıdan baktığımızda beton yolların tercih edilmesiyle Karayolları Genel Müdürlüğünce her yıl harcanan 2 milyar TL’lik bakım onarım masrafını ortadan kaldırarak, 4 yılda bir Marmaray inşa edebilecek parayı harcamak yerine tasarruf edeceğiz” dedi.