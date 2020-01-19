Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Artan kaliteyle sektör küresel ölçekte güçlendi

İnşaat ve Konut Konferansı’nda sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunan Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya; “Son 20 yıl içinde sektörümüzün katettiği yol aşikâr. Bugün, inşaat sektörü ülkemiz geneline yayılan bir kaliteyi yakalamış durumda. Bu kalitenin yeni teknolojik gelişmeleri de takip ederek sürdürülmesi gerekiyor. Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da müteahhit firmalarımız her geçen gün başarılı projelere imza atıyor. Bu anlamda ulaştığımız noktada uluslararası müteahhitlik hizmetlerinde Türk firmaları öncelikli tercihler arasında yer almaya başladı” dedi.

Türkiye’nin, Çin’in ardından 44 firma ile dünyada ikinci sırada yer aldığını belirten Çetinsaya şöyle devam etti: Dünya müteahhitlik pazarına yön veren Türk inşaat sektörümüz Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın yaptığı açıklamaya göre 126 farklı ülkede faaliyet gösteriyor. Bakan Pekcan, 2019 yılı Kasım ayı sonu itibariyle sektörün üstlendiği yaklaşık 10 bin projenin toplam tutarının 400 milyar dolar barajına dayandığını ifade etti. Türkiye Müteahhitler Birliği de küresel inşaat pazarından alınan yüzde 4,6’lık payı orta vadede yüzde 7’ler seviyesine çıkarma noktasında çaba sarf edeceğini duyurdu. Son iki yıl, gayrimenkul sektörü açısından yüksek mevduat faizi, yüksek konut kredi faizleri ve kur dalgalanmalarının getirdiği bir yavaşlamayla geçti. 2019’un ikinci yarısında hükümetimiz, sektörü olumsuz etkileyen bu tablo karşısında bir dizi çalışmalara imza attı. Faizler düştü ve hareketlilik başladı. İnşaat sektörü ülkemizin lokomotif sektörü konumunu sürdürerek faaliyetlerine devam edecektir. Ülkemize, insanımıza ve sektörümüze olan güvenimiz tam. Bu anlamda 2023 hedeflerimize yaklaşırken ülkemiz yararına atılacak her adımda Artaş İnşaat olarak üzerimize düşen yükümlülükleri yerine getirmeye devam edeceğiz.

0,79’luk oranlar ve 20 yıl vade büyük fırsat

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, 8. Konut ve İnşaat Konferansı'nda şunlara değindi: Oldukça zorlu ama bir o kadar da öğretici bir yılı geride bıraktık. Sektörümüz bu dönemi çok iyi analiz etti ve notlarını aldı. Sektörümüzdeki yaşanan sorunları önceden hep gördük ve her fırsatta ifade etmeye çalıştık. Karşılığını da bulduk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu kanun ve yönetmelikler ile Yapı Müteahhitliğine disiplin ve tasnif geldi ayrıca her isteyenin dilediği yere dilediği projeyi yapamayacağı bir döneme girdik.

Ülkemizin ve sektörümüzün yaşadığı bu zorlu süreçte, konut yapım işini sadece ‘KAR' olarak görenler elemine olurken, ‘AR' olarak görenler de deneyim ve birikimleri sayesinde sebat ederek ayakta kaldı. Eğer 2019 yaşanmamış olsaydı, sektöre sonradan giren ‘kar' amaçlı firmaların oluşturduğu sorunlar daha fazla kangrene dönüşecek ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktı.

2019'un son çeyreğinde başlayan ve aylık bazda 150 binlere ulaşan satış rakamları, yüzde 0.79 seviyesine gerileyen faiz ve 20 yıla uzayan vadelere bağlı olarak bu ivmenin 2020'de de süreceğinin göstergesidir. Konut kredi şartlarının birinci el konut talep edenler tarafından da rahatça yararlanabilmesinin sağlanması, sektörün büyümesine katkı sağlayacağı gibi sektörün genel ekonomiye sağlayacağı katma değeri artıracaktır. Bu durumun genel ekonominin tersine büyüme gösteren inşaat sektörüne yansıması, pozitif büyüme olarak görünecektir ve 2020 yılını en az yüzde 7,5 büyüme ile kapacağını düşünüyoruz.

Sonuç olarak, 2020'de toplam konut satışlarının 1,2 milyon adedi aşmasını bekliyoruz. Bu satışların en az 50 bin adedinin de yabancılara satılacağı yönünde öngörümüz bulunuyor.