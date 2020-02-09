Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Türkiye temasları kapsamında beraberindeki heyet ile birlikte Türkiye Müteahhitler Birliğini (TMB) ziyaret eden Musul Valisi Necim el Cuburi, kentin acil ihtiyaçları için Türkiye’nin bir süre önce Irak’ın yeniden imar çabalarına destek için vermeyi taahhüt ettiği 5 milyar dolarlık kredinin yarısına talip olduklarını söyledi. Bu yöndeki taleplerini ziyaretleri kapsamında Türk yetkililere ilettiklerini kaydeden Cuburi “Talip olduğumuz kredinin savaşta büyük zarar gören Musul’un yeniden imarına ayrılması bizim için büyük önem taşıyor. Kentte çok çeşitli altyapı ve üstyapı projelerinin hayata geçirilmesi için buna acil ihtiyacımız var. Yakın, orta ve uzun vadede Musul ve Ninova bölgesinde gerçekleştirilmesi öngörülen hastane, köprü, karayolu, elektrik üretimi, atık su, kanalizasyon gibi projelerde de Türk firmalarının yer almasını istiyoruz” dedi.

‘Barış ekonomisi’nin gerek ülke, gerekse bölge kalkınması açısından önemli iş fırsatları oluşturucağını belirten TMB Başkanı Mithat Yenigün’de, “Türk mütehhitleri Irak’ta bugüne kadar 480 milyon doları 2019 yılında olmak üzere toplam 26 milyar dolarlık 1.000 proje üstlendi. Firmalarımız, Irak’tan vazgeçmemişler zor şartları birlikte göğüslemeyi tercih etmişlerdir. Ülkede havalimanlarından köprü ve tünellere, barajlardan şehir altyapısına, konuttan endüstriyel tesis, boru hattı ve enerji santrallerine kadar çok çeşitli projeleri hayata geçirmişlerdir” dedi.