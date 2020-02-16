Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Nisan ayında teslimlerin yapılacağı projeden bugüne kadar Almanya, Rusya, İran, Cezayir, Kazakistan, Hollanda, İsveç, Fransa, İngiltere, Kanada, ABD, Ürdün başta olmak üzere toplam 30 ülkeden daire satın alındı. Yüzde 50’si peşin kalanı 12 ay vade farksız taksit imkânı ve 120 aya 0,98 vade oranıyla satışa sunulan projede 1+1 daireler 290 bin TL’den, 3+1 daireler 390 bin TL’den, 4+1 daireler ise 490 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. 16 katlı 8 blokta toplam 460 konuttan oluşan Rengi Antalya projesinde bölgenin temel ihtiyaçlarına cevap verecek 12 ticari ünite yer alıyor. 2 bin dönümlük kızıl çam ormanının içerisinde yer alan Rengi Antalya, denize 15 dakika mesafede yer alıyor. Bilim Üniversitesinin hemen karşısında bulunan projenin havaalanına uzaklığı ise 20 dakika.