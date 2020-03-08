Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Artaş İnşaat, Avrupa Konutları Yamanevler’in yeni sakinlerine anahtarlarını teslim etmeye başladı. Projenin ilk etabında 5 blokta toplam 545 daire yer alıyor. Konforlu bir yaşam için tasarlanan Yamanevler’in daireleri geniş ve ferah kullanım alanlarına sahip özelliği ile dikkat çekiyor. Avrupa Konutları Yamanevler’in ilk etabında 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut tiplerine yer veriliyor. 180 aya kadar 0,79 vade oranı ile hemen teslim konut fırsatı devam eden Avrupa Konutları Yamanevler’de; peşin alımlarda 1+1 daireler 756 bin TL’den, 2+1 daireler 1 milyon 8 bin TL’den, 3+1 daireler 1 milyon 515 bin TL’den, 4+1 daireler ise 2 milyon 46 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Projenin yanı başında yer alan “Yamanevler Metro Durağı” ulaşımı kolaylaştırırken proje; TEM Otoyolu’na 1 kilometre, E-5 Karayolu’na 7 kilometre, Ataşehir Finans Merkezi’ne 5 kilometrelik mesafesiyle alıcılarına büyük avantaj sağlıyor.