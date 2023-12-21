21 Aralık 2023 22:00 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 22:53

Avrupa Süper Ligi’ne davet edilen takımlar hangileri, Türk takımı var mı merak ediliyor. Peki, Avrupa Süper Ligi’nde hangi takımlar var? İşte Avrupa Süper Ligi takımları…

AVRUPA SÜPER LİGİ TAKIMLARI

Avrupa Süper Ligi, 19 Nisan 2021 tarihinde 12 Avrupa kulübünün ortak açıklamasınla duyurulan, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne rakip olması amaçlanan bir futbol ligidir. Lig, 20 takımlı bir yapıya sahip olacak ve her yıl 15'i kurucu takımlar olmak üzere 20 kulüp arasında oynanacak. Kalan 5 kulüp ise her yıl liglerdeki başarılarına göre belirlenecek.

Ligin kurucu takımları şu şekildedir:

İngiltere Premier Ligi: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur

İspanya La Liga: Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid

İtalya Serie A: AC Milan, Inter Milan, Juventus

Lig, ilk kez 2022-23 sezonunda oynanacaktı. Ancak, ligin duyurusu, UEFA, FIFA, kulüplerin taraftarları ve futbolseverler tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Bu tepkiler üzerine, ligin kurucu takımlarından Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham Hotspur, ligden çekildiklerini açıkladılar.

21 Nisan 2021 tarihinde ise Milan, Chelsea, Inter ve Atletico Madrid de ligden çekildiklerini açıkladılar. Bu çekilmeler sonucunda, Avrupa Süper Ligi'nin ilk sezonu oynanamadı.

Ligin gelecekte yeniden kurulacağı veya başka bir formatta hayata geçirileceği iddiaları mevcuttur. Ancak, ligin şu an için belirsiz bir geleceği bulunmaktadır.

AVRUPA SÜPER LİGİ NEDİR?

Avrupa Süper Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne rakip olmayı amaçlayan, en iyi Avrupa kulüplerinin yarışacağı, önerilen yıllık bir kulüp futbol yarışmasıdır.

AVRUPA SÜPER LİGİ’NE FENERBAHÇE, GALATASARAY DAVET EDİLDİ Mİ?

Avrupa Süper Ligi’ne Trendyol Süper Ligi’ndem bir Türk takımının da davet edilebileceği iddia ediliyordu. Bu takımın da Galatasaray ya da Fenerbahçe olabileceği ifade edildi. Ancak tüm bunlar şu an için bir iddiadan ibarettir. Resmi bir açıklama bulunmamaktadır.