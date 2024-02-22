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    • Haberler > Güncel > 7 katlı bina kağıt gibi yıkıldı! Vatandaşların panik ve kaçış anları kamerada

    7 katlı bina kağıt gibi yıkıldı! Vatandaşların panik ve kaçış anları kamerada

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Hatay, Deprem, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    6 Şubat felaketinde ağır yara alan Hatay'da ağır hasarlı bir binanın yıkımı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde 7 katlı binanın kağıt gibi yerle bir olduğu ve vatandaşların kaçış anları kameraya yansıdı.

    Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımı en ağır şekilde yaşayan illerin başında Hatay geldi. Binlerce insanın hayatını kaybettiği kentte yıkım çalışmaları ise geçen bir yıllık sürede devam ediyor. 

    Hassa ilçesinde mahkeme süreci tamamlanan 7 katlı bir binanın da yıkımı gerçekleştirildi. Ağır hasarlı bina iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı. 

    KORKU VE PANİK ANLARI KAMERADA

    7 katlı binanın yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; vatandaşların yıkım sırasında yaşadığı panik ve kaçış anları kameraya yansıdı. Binanın kontrollü yıkımında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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