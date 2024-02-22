7 katlı bina kağıt gibi yıkıldı! Vatandaşların panik ve kaçış anları kamerada

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 22 Şubat 2024 09:05 - Güncelleme: 22 Şubat 2024 09:21 - Güncelleme:

Hatay, Deprem, Haber

Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı

6 Şubat felaketinde ağır yara alan Hatay'da ağır hasarlı bir binanın yıkımı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde 7 katlı binanın kağıt gibi yerle bir olduğu ve vatandaşların kaçış anları kameraya yansıdı.