9 günlük bayram tatili bilançosu: En çok kaza ve can kaybı hangi şehirde?

9 günlük Ramazan Bayramı'nda acı bilanço ortaya çıktı. İstatistiklere göre tatilde en çok kaza ve can kaybı İstanbul'da yaşandı. Kazaların birincil sebebi yüksek hız olurken en sık karşılaşılan kaza şekli yüzde 33,4 oranla yandan çarpma oldu.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gününde ülke genelinde yaşanan trafik kazası istatistikleri belli oldu.

Bayram tatilinin yine 9 gün olarak belirlendiği 2016'ya kıyasla araç sayısında yüzde 39,3, sürücü sayısında yüzde 26,6 ve nüfustaki yüzde 7 artışa rağmen, bu bayram tatilinde trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 50,7 azaldı.

Kazalarda yaralanan kişi sayısı da 2016'da 12 bin 726 iken, 2024'te yüzde 15,1 azalarak 10 bin 810 oldu.

EN ÇOK KAZA VE CAN KAYBI HANGİ ŞEHİRDE?

Tatil süresince en çok kazanın yaşandığı 5 il sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa, en az kazanın meydana geldiği iller ise Ardahan, Bayburt, Tunceli, Hakkari ve Iğdır oldu.

İstanbul'da 779, İzmir'de 380, Ankara'da 342, Antalya'da 293, Bursa'da 224, Iğdır'da 10, Hakkari'de 8, Ardahan, Bayburt ve Tunceli'de ise 4'er trafik kazası meydana geldi.

Kazalar sonucunda en çok can kaybı sırasıyla İstanbul, Denizli, Gaziantep, Aydın ve Ankara'da kaydedildi.

İstanbul'da 7, Denizli'de, Gaziantep'te ve Aydın'da 5'er kişi, Ankara'da ise 4 kişi trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti.

KAZA SEBEPLERİNDE İLK SIRADA HIZ VAR

Bayram tatilinde yaşanan 6 bin 530 kazanın yüzde 37,3'ü aşırı hız, yüzde 15,1'i kavşak ve geçitlerde geçiş önceliğine uyulmaması, yüzde 11,6'sı şerit izleme ve değiştirme kurallarının gözetilmemesi, yüzde 9,4'ü arkadan çarpma, yüzde 7,9'u dönüş kurallarına uyulmaması nedeniyle ve yüzde 7,4'ü de diğer sebeplerle meydana geldi.

EN SIK TRAFİK KAZASI ŞEKLİ 'YANDAN ÇARPMA'

Tatilde en sık karşılaşılan kaza türü ise yüzde 33,4 oranla yandan çarpma oldu. Devrilme ve savrulma kazaları yüzde 13 ile ikinci sırada yer alırken, yayaya çarpma ve yoldan çıkma kazaları yüzde 12,8'lik oranla üçüncü sırayı paylaştı.

Kazalar yüzde 10,7 arkadan çarpma, 6,2 karşılıklı çarpışma, 1,7 duran araca, engele veya cisme çarpma şeklinde gerçekleşti.

Diğer kategoride yer alan kazalar ise yüzde 7,7'lik paya sahip oldu.