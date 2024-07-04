Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Başkanları Zirvesi için Bağımsızlık Sarayı'nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'daki Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Bağımsızlık Sarayı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da Al Sani ve Ukhnaagiin Khurelsukh ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da Al Sani ve Ukhnaagiin Khurelsukh ile görüştü

Dünyanın gözü Putin'den sonra Biden ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Dünyanın gözü Putin'den sonra Biden ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAĞIMSIZLIK SARAYI'NA GELDİ

Sabahın erken saatlerinde Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarının ardından zirvenin yapılacağı yere geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Bağımsızlık Sarayı'na geldi.