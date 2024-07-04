Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Başkanları Zirvesi için Bağımsızlık Sarayı'nda
Düzenleyen: Ahmet Öksüz- Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'daki Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Bağımsızlık Sarayı'na geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAĞIMSIZLIK SARAYI'NA GELDİ
Sabahın erken saatlerinde Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarının ardından zirvenin yapılacağı yere geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Bağımsızlık Sarayı'na geldi.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Güncel