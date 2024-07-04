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Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Başkanları Zirvesi için Bağımsızlık Sarayı'nda

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana, Şanghay İşbirliği Örgütü, Haber

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'daki Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Bağımsızlık Sarayı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Başkanları Zirvesi için Bağımsızlık Sarayı'nda - 1. Resim

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAĞIMSIZLIK SARAYI'NA GELDİ

Sabahın erken saatlerinde Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarının ardından zirvenin yapılacağı yere geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Bağımsızlık Sarayı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Başkanları Zirvesi için Bağımsızlık Sarayı'nda - 2. Resim

Düzenleyen:  - Güncel
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