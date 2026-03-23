Kaydet

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi Uludağ Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir evde, öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir şahıs, elinde yanan sigarayla kanepede uyuyakaldı. Sigaranın koltuğu tutuşturmasıyla bir anda büyüyen alevler tüm evi duman altında bırakırken, durumu üst kattaki market yetkilisi fark etti. Market çalışanının dikkati sayesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye erleri, yangına müdahale ederek alevlerin tüm binayı sarmasını engelledi. Şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından emniyet güçleri, yangının çıkışıyla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası